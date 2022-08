Restos mortais da atriz Anne Heche serão enterrados em Los Angeles

Hollywood Forever Cemetery é um dos cemitérios da cidade, onde estão sepultados outros famosos

Os fãs de Anne Heche já sabem onde serão enterrados os restos mortais da atriz: no Hollywood Forever Cemetery em Los Angeles, Estados Unidos, segundo o site E!. A família ainda abalada com o funeral, realizado no dia 18 de agosto, ainda não confirmou a informação, mas tudo indica que será mesmo local onde os outros famosos foram sepultados como Judy Garland, Mel Blanc, Mickey Rooney, Marion Davies e Cecil B. DeMille.

Na tarde de 5 de agosto, Anne, 53, dirigia seu Mini Cooper azul em Los Angeles quando o acidente aconteceu. Inicialmente, ela bateu na garagem de um complexo de apartamentos. Moradores tentaram socorrer a atriz, mas ela recusou, deu marcha à ré e acelerou, batendo novamente o carro em uma casa. Com o impacto, o carro da atriz pegou fogo e destruiu o imóvel. Anne chegou a ser socorrida pelos bombeiros com boa parte do corpo queimado

Estrela de filmes como “Volcano” (1997), “Seis Dias e Sete Noites” (1998), “Jogando Com Prazer” (2009) e “Procura-se”(2020), Heche teve certificada a sua morte cerebral uma semana depois, em 12 de agosto, mas foi mantida em suporte de vida até que os doadores de órgãos pudessem ser encontrados. A causa da morte da atriz divulgada foi “inalação de fumaça e lesões térmicas”.

O cabeleireiro Richard Glass que foi, provavelmente, a última pessoa que esteve com Anne Heche antes do acidente deu uma entrevista ao site TMZ e contou que tem sido acusado de ter dado drogas à Heche. As autoridades de Los Angeles já haviam encontrado cocaína e fetanil no corpo da atriz. Mas diz que não tem nada a ver com isso.

“Há pessoas boas, mas outras são simplesmente más. Fazendo acusações de que eu tinha algo a ver com o que o relatório toxicológico apontou. É pesado. Estão dizendo que ela poderia ter conseguido a cocaína e o fentanil comigo, porque fui a última pessoa a vê-la. Eu nunca usei nenhum tipo de droga. Eu não faço isso; não sou essa pessoa”, contou o cabeleireiro à publicação. Ele ainda assumiu sentir remorso.

“Eu só sinto um enorme remorso, como se eu pudesse ter feito algo a mais. O universo a trouxe para cá para eu impactá-la de alguma forma. Sinto que não fiz tudo o que poderia ter feito”, disse o cabeleireiro.