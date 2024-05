Reprise de ‘Alma Gêmea’ faz audiência da Globo disparar na faixa vespertina pelo Brasil

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Produzida originalmente em 2005, “Alma Gêmea” voltou a ser um fenômeno de audiência na Globo em sua segunda reexibição em TV aberta —a primeira foi em 2009 e também teve bons resultados. O folhetim de Walcyr Carrasco fez a audiência do Vale a Pena Ver de Novo disparar em todo o Brasil.

Segundo dados do Kantar Ibope obtidos pela reportagem, a novela protagonizada por Eduardo Moscovis, Flávia Alessandra e Priscila Fantin tem média de 16 pontos e 35,2% de share no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência da TV brasileira nas 15 principais metrópoles do Brasil. No PNT, cada ponto equivale a 658 mil indivíduos.

Estima-se que, apenas em suas três primeiras semanas, a reexibição de “Alma Gêmea” tenha alcançado 67 milhões de brasileiros. Até aqui, a audiência de “Alma Gêmea” é 23% maior que a média de “Paraíso Tropical” (2007), sua antecessora na faixa.

Em São Paulo, principal mercado anunciante do país, “Alma Gêmea” tem 15 pontos de média até aqui. É 30% mais público que “Paraíso Tropical” —e com a perspectiva de que esses números se elevem ainda mais.

Na última segunda-feira (20), a trama bateu recorde na capital paulista com 17,4 pontos de média. No Rio de Janeiro, outro recorde registrado: 22,3 pontos. Foram as maiores audiências das reprises no horário desde maio de 2023.

Além de São Paulo, Rio e PNT, “Alma Gêmea” cresceu em diversas capitais do Brasil. No Recife, até aqui, são 20,3 pontos de média, com crescimento de 39%. Na semana passada, a produção chegou a atingir picos de 24 pontos na capital pernambucana.

Em Belo Horizonte, a trama cresceu os números em 33%, alcançando médias de 17 pontos. Até mesmo em Goiânia, cidade onde a Globo tem problemas históricos nos índices de audiência, “Alma Gêmea” subiu 32% a audiência da faixa, e marca em torno de 14 pontos.

Outro dado que chama a atenção é o fato de “Alma Gêmea” estar sendo descoberta pelo público jovem, que era criança na exibição original e só tinha memórias nostálgicas da produção. A trama de Walcyr Carrasco registrou crescimento entre o público de 18 a 34 anos, com audiências 29% e 52% maiores no PNT e em SP, respectivamente, entre esse público em relação às 3 primeiras semanas de “Paraíso Tropical”.

“Alma Gêmea” está prevista para ficar no ar até outubro. No entanto, não são descartadas mudanças na edição para mantê-la mais tempo no ar devido à boa resposta do público.