‘Rensga Hits!’ estreia no Globoplay com elenco poderoso

A série sobre universo feminejo já tem quatro episódios disponíveis na plataforma, e receberá quatro capítulos restantes até 18 de agosto

Depois de alguns meses de expectativa chegou a hora de conferir à “Rensga Hits!”. Os quatro primeiros episódios da série estão disponíveis no Globoplay a partir desta quinta-feira, (4), sendo que o primeiro deles poderá ser assistido até 8 de agosto também por não assinantes logados na plataforma. A partir daí, dois novos episódios entrarão no ar nas próximas semanas, nos dias 11 e 18 de agosto, respectivamente, totalizando os oito capítulos da série.

Alice Wegmann dá vida à Raíssa Medeiros. A jovem interiorana descobre que é traída pelo ex-noivo e o abandona no altar, partindo rumo ao sonho de viver como cantora de música sertaneja em Goiânia.

Lorena Comparato é Gláucia Figueira, cantora que tem como principal objetivo ser uma artista famosa e alcança esse sonho gravando “Desatola Bandida”, música que ela não imagina ter sido composta por uma das principais concorrentes dela, Raíssa Medeiros.

Helena Maravilha é interpretada por Fabiana Karla. Ela é a dona da ‘Joia Maravilha Records’, uma das mais importantes casas de composição musical de Goiânia e tem como principal rival Marlene, quem deseja infernizar e ver fracassar a qualquer custo.

Deborah Secco interpreta Marlene, dona da ‘Rensga Hits’, uma das maiores casas de composição musical do país, que acumula décadas de sucesso no mercado da música sertaneja. Porém, enfrenta o pior momento de crise da própria trajetória, perdendo espaço e prestígio no mercado para a ‘Joia Maravilha Records’.

Maíra Azevedo, também conhecida como Tia Má, é Carol, dona de um bar com música ao vivo, no qual diversos artistas sertanejos se apresentam antes da fama.

Foto: Reprodução

Também estão no elenco da série Jeniffer Dias, Lúcia Veríssimo, Stella Miranda, Guida Viana, Alejandro Claveaux, Mouhamed Harfouch, Maurício Destri, Samuel de Assis, Sidney Santiago Kuanza, Ernani Moraes e Ivan Mendes. A série tem participações de Rafa Kalimann, Naiara Azevedo, Gali Galó e Gabeu.