Renomado no cenário Funk nacional, Dj Batata viraliza nos challenges do TikTok com o hit “Sem maquiagem”

PUBLICIDADE

A contagiante música “Sem maquiagem” (https://umusicbrazil.lnk.to/ SemMaquiagemPR), uma colaboração do DJ Batata e MC MM, viralizou nas redes sociais. Com pouco mais de uma semana de lançamento, a faixa já teve mais de sete mil vídeos de challenges de dança, comédia e beleza criados no TikTok. Na plataforma, já podem ser conferidos os vídeos de Jojo Maronttinni, David Brazil, Luccas Luccas, Talita Akemy, Isa Machado, Jahde Borg, Juh Delavalle, Laura Risk, Iluhminatus, Aninha, Yasmin Brossi, Berta Makes, Monica Tostes, Arial Jahjah, Juh Muniz, Sara Denisovas, Kevin Galdino, Richard Alves, Arthur Bastos, Bia Lou e Johann Mark. Juntos, esses influenciadores somam hoje mais de 24 milhões de seguidores.

Disponibilizada no canal Funk Hits, a composição conjunta dos artistas, também teve seu videoclipe oficial apresentado. Acesse: https://youtu.be/pWDL20MSNL0 .

Hoje com mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify e autor de vários sucessos no cenário do funk, DJ Batata, se orgulha de representar e difundir o ritmo pelos quatro cantos do Brasil e do mundo. Criado na zona norte do Rio de Janeiro, DJ Batata é músico, compositor e produtor renomado no cenário carioca. Trabalhou nas equipes Furacão 2000 (com Rômulo Costa) e Big Mix (com o DJ Malboro). Com mais de 20 anos de carreira, é considerado um dos grandes nomes do funk no Brasil e se orgulha de representar o ritmo pelo país e o mundo.

Com seu lema “Acreditar sempre e desistir jamais”, ele segue fazendo a diferença. Batata é colaborador frequente de Jojo Maronttinni, além de já ter trabalhado com Mr. Catra, Anitta, Tati Quebra Barraco e muitos outros artistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alguns vídeos de hoje – Sem Maquiagem

Berta – https://vm.tiktok.com/ ZMJ3B1koc/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Richard Alves – https://vm.tiktok.com/ ZMJ3ASoQd/

Ju Muniz – https://vm.tiktok.com/ ZMJ3AG5KV/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arthur Bastos – https://vm.tiktok.com/ ZMJ3Av9hc/

Aninha – https://vm.tiktok.com/ ZMJ3As3Fh/