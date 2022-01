Renata Vasconcellos testa positivo para Covid-19 e William Bonner prefere se isolar também

Após a jornalista testar positivo, Bonner decidiu se isolar por precaução e afirmou “É para a segurança de todos”.

Renata Vasconcellos, de 49 anos, testou positivo para Covid-19 no último sábado (8), após ter apresentado sintomas leves da doença. O editor-chefe do Jornal Nacional, da TV Globo, William Bonner, publicou na noite desta segunda-feira (10), em suas redes sociais, que decidiu se isolar também.

“Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do P-C-R”, escreveu Bonner.

A previsão do resultado do exame do editor-chefe é hoje (11). William aproveitou sua publicação para desejar melhoras a colega de trabalho: “Melhoras, duquesa @renatavasconcellos”.

O Jornal Nacional desta segunda (10) foi apresentado por Ana Luiza Guimarães e Hélter Duarte.