Rei Charles quer se reconciliar com o príncipe Harry, diz jornal britânico

O relacionamento entre o rei e o príncipe ocasionalmente foi tenso, mas as fontes afirmaram que o monarca sempre disse que a sua porta permanece aberta

O rei Carlos 3º está ansioso para se reconciliar com o príncipe Harry, ao contrário da afirmação recente do duque de Sussex. A informação foi confirmada pelo jornal britânico Telegraph com pessoas próximas ao monarca.

As fontes disseram ao jornal que o rei sempre deixou claro o quanto ama os dois filhos e manteve os canais de comunicação abertos ao longo dos últimos anos, apesar das acusações feitas pelos duques de Sussex.

As pessoas próximas ao rei disseram que a história contada por Harry está errada e que o monarca e seu filho mais novo mantiveram contato e se encontraram várias vezes durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II em junho de 2022.

O relacionamento entre o rei e o príncipe ocasionalmente foi tenso, mas as fontes afirmaram que o monarca sempre disse que a sua porta permanece aberta e que o filho e a nora, Meghan Markle, são bem-vindos a qualquer momento.

O rei convidou os duques de Sussex para a sua coroação, em 6 de maio, apesar das consequências do documentário “Harry & Meghan” (Netflix), lançado em 15 de dezembro, que faz críticas à família real britânica.

Os convites oficiais para a coração ainda não foram enviados, mas fontes próximas ao rei disseram que ele disse a Harry e Meghan que eles serão bem-vindos ao evento histórico, na Abadia de Westminster, em Londres.