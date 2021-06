Record TV Brasília é sucesso de audiência e lidera mais um dia na programação matutina e noturna

A faixa da manhã é um grande sucesso na emissora. O telejornal local DF no Ar, apresentado por Guilherme Portanova, teve um crescimento de 75% em sua média, comparado ao mês passado.

Além disso, os programas Fala Brasil e Hoje em Dia foram líderes em suas médias nesta quinta-feira (24/06). O Hoje em Dia ficou 60% maior do que a segunda colocada, a Globo.

Já a faixa noturna, outro grande sucesso da emissora, apresentou grandes destaques, como é o caso do Cidade Alerta DF e do DF Record, que foram líderes de audiência. Além disso, o Jornal da Record no confronto direto com o Jornal Nacional chegou a ficar alguns minutos na liderança, mostrando a força do telejornalismo da emissora.

Via: Record TV Brasília