Reality show inteligente vai premiar vencedor com 1 milhão de reais

La Casa Digital trabalha crescimento pessoal dos participantes e ensina empreendedorismo através da era digital

Um reality show totalmente diferente. Em vez das brigas, muitos exercícios de transformação mental, desbloqueios e até mesmo aprendizados básicos, como arrumar a cama pela manhã.

Esse é o escopo do programa La Casa Digital, considerado o primeiro reality show sobre prosperidade digital transmitido pela internet, e que irá premiar o vencedor com R$ 1 milhão.

Organizado pela agência PLX, o La Casa Digital irá reunir 20 participantes de todo o Brasil, durante 12 dias em um resort, onde eles serão postos à prova nas diversas áreas do empreendedorismo digital, além de ouvirem palestras que encorajam uma vida de princípios e valores.

O formato, que acontecerá de 11 a 22 de junho, também apresentará rodadas e provas de negócio, networking, workshops e futurismo, visando a fomentar a capacitação para mais de 5 milhões de telespectadores.

O La Casa Digital está em sua segunda edição e tem estimativa de 10 milhões de acessos. “Eu acredito que através da internet você é capaz de ativar o seu propósito, transbordar na vida de milhares de pessoas e explodir nessa terra”, destaca Pablo Marçal, idealizador do programa.

Marçal afirma trabalhar com três pilares: físico, intelectual e espiritual. E assim transformar a vida de milhares de pessoas e desbloqueá-las para terem presença digital e prosperidade por meio da criação de um negócio no meio on-line.

Até agora, milhares de pessoas já enviaram vídeos tentando pleitear uma vaga no reality.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A ideia central é ensinar que as pessoas podem ganhar dinheiro de casa e entrar na casa das outras pessoas sem bater na porta, porque o celular é a porta de entrada. A internet como um todo não precisa de licença para entrar e através de anúncios, desafios, lives e conteúdos gerados diariamente a gente consegue entrar na casa das pessoas e isso é exponencial”, afirma Pablo.

O jornalista gaúcho Rafael Brondani, que atualmente reside em Brasília, enviou um vídeo na tentativa de entrar para o reality. “Desde que conheci o projeto do Pablo, fiquei fascinado. É algo totalmente diferente de tudo o que já vi. Lá os participantes têm a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e colocá-los em prática na vida pessoal. Se eu for selecionado, será uma grande oportunidade, pois, através dos conhecimentos, quero aumentar a minha audiência nas redes sociais a fim de impactar vidas com uma mensagem de esperança”, afirma o jornalista.

Paulo Ferguntz foi um dos participantes da última edição. O jovem, que nunca havia se imaginado dentro de um reality, veio do interior de Santa Catarina e menciona que teve a vida transformada após a participação no programa. “Tinha uma vida muito boa aos olhos dos outros, financeiramente falando, mas aquilo não preenchia meu coração. Foi aí que tudo começou. Fui pro La Casa e tive um encontro comigo mesmo”, menciona.

Hoje Paulo vive uma vida com propósitos arraigados e diz viver um chamado. “Tive transformação de mentalidade, emoções, me conectei ainda mais com Deus”, conclui o jovem.