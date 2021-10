Lexa mergulha no universo gamer no clipe “Bruta”

Na produção, Lexa é a jogadora principal e a cada cena vai destravando diversos cenários coloridos

“Bruta”, novo single de Lexa lançado em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 29, é a mais nova aposta de sucessos na carreira da cantora. Para começar serão dois videoclipes. O oficial e de coreografia.

O oficial, que conta direção de Mess Santos, aborda a temática gamer. Na produção, Lexa é a jogadora principal e a cada cena vai destravando diversos cenários coloridos enquanto apresenta uma coreografia dançante entre trechos.

A atmosfera pop entrega elementos com luzes, cores néon e hologramas que vão se combinando com os diferentes figurinos da cantora com efeitos que simulam diversas dimensões. A produção traz uma Lexa dominadora total, controlando tudo o que se passa no game da vida. A cantora e as dançarinas levam a sensualidade ao extremo com os movimentos da música dançante.

A cantora explica a mensagem de “Bruta” e o conceito do clipe: “A música fala muito sobre estar no controle (da vida, do jogo… de tudo)! É uma verdadeira jogada bruta! “Eu tô apaixonada e amei gravar o clipe e mergulhar nesse mundo gamer”, declara Lexa.

Produzido pela Lord Bull e sob a direção de Darlin Ferrattry, o clipe com a coreografia traz Lexa de loira fatal, inspirada em Pâmela Anderson e com inovações em coreografia .

“Bruta” chega após o lançamento de “Taradinha”, parceria da cantora com Kevinho e também com a Hitmaker, que sucede o sucesso do álbum “LEXA”, que ganhou versão Deluxe com hits como “Sussu” e “Quebrar Seu Coração”, feat com Luísa Sonza, que entre outros levaram o canal do YouTube da cantora a bater a marca de 1 bilhão de visualizações. Em 2021 , Lexa conciliou a carreira de cantora com a de apresentadora de TV, ao comandar o programa “TVZ” e o reality de dança “No Gás do Just Dance”, ambos no Multishow. Lexa também estreou um documentário sobre sua vida e carreira profissional no Globoplay: “Lexa: Mostra Esse Poder”. A cantora segue em estúdio preparando novos trabalhos musicais e também como apresentadora.