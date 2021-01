Rapper e ator de ‘Plantão Médico,’ Deezer D morre aos 55 anos

PUBLICIDADE

O rapper e ator como Deezer D, conhecido por interpretar o enfermeiro Malik na série Plantão Médico, morreu na manhã desta quinta-feira, 7, aos 55 anos de idade, segundo informações do site TMZ. Dearon Thompson foi encontrado em sua casa, em Los Angeles (EUA), segundo o site, e a família acredita que o artista tenha sofrido uma parada cardíaca. Em 2009, ele havia passado por uma cirurgia no coração.

No seriado Plantão Médico, o ator esteve nas temporadas entre 1994 e 2009, em mais de 200 episódios. Deezer D também estrelou os filmes Romy e Michele, CB4 – Uma História Sem Rap End e Fear of a Black Hat. Na música, é autor dos álbuns Livin’ It Up in a Down World, de 1997, e Unpredictable, de 2002. No começo de 2021, lançou o single History Can’t Be Stopped.

Estadão Conteúdo