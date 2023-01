Rapper é acusado de participar de entrega de drogas dentro de tribunal

De acordo com informações do portal americano TMZ Hip Hop, o objeto entregue a Young Thug era uma sacola de pílulas Percocet

Durante julgamento do rapper Young Thug nessa quinta-feira, 19, o artista, supostamente, foi pego em meio a uma aparente entrega de drogas dentro do tribunal. O pacote, segundo gravação, veio do co-réu Kahlieff Adams.

De acordo com informações do portal americano TMZ Hip Hop, o objeto entregue a Young Thug era uma sacola de pílulas Percocet. O remédio é um analgésico, mas, é utilizado como droga recreativa por causar uma mistura de relaxamento e euforia, segundo reportagem da revista Super Interessante.

O veículo estadunidense teve acesso aos documentos do julgamento e, de acordo com eles, o advogado do rapper, Keith Adams, afirmou que o seu cliente nao tinha nada a ver com a suposta entrega de drogas – e sim, ele somente estava passando as pílulas para um delegado no tribunal.

O co-réu, no entanto, estava carregando mais pílulas, maconha, tabaco e outros contrabandos – descobertos quando foi revistado pela polícia. Kahlieff Adams também foi levado ao hospital pois há suspeitas de que ele teria engolhido as drogas para escondê-las.

Ambos Adams e Thug também estão sendo acusados, devido a esse incidente, de atrasar o julgamento – algo que pode afetar a decisão do júri.

Porque Young Thug está sendo julgado?

Thug e diversos outros rappers da região de Atlanta, nos Estados Unidos, estão indo a tribunal sob a acusação de ajudarem a formar uma gangue de rua violenta, conhecida como YSL, ou Young Slime Life. O nome YSL também é o nome da gravadora que Young Thug fundou.

No entanto, o caso é bastante polêmico devido ao uso de letras de músicas como provas dos atos criminosos – só que o gênero musical Hip Hop é conhecido por sua utilização de crimes em suas composições.

De acordo com cobertura da revista americana NPR, o julgamento faz parte de uma movimentação crescente contra artistas de Hip Hop, criminalizando-os com uma lei que deveria ser usada para parar crime organizado.

Como o gênero musical é dominado por pessoas negras e nasceu dessa população marginalizada, muitos vêem esses julgamentos como algo infectado pelo racismo estrutural – muitas vezes não tendo provas pro tribunal além das letras.