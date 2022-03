Rainha Elizabeth 2ª já não pode mais passear com seus cães por fragilidade

Elizabeth 2ª teve uma série de complicações após essa estadia no hospital. Dias depois do ocorrido, ela torceu as costas

A rainha Elizabeth 2ª, 95, já não pode mais andar com seus famosos cães da raça corgi devido à fragilidade de seu corpo e saúde. Segundo o portal britânico The Sun, ela não conseguiu andar com os animais fora do Castelo de Windsor nos últimos seis meses, desde que passou uma noite no hospital em outubro de 2021.

Elizabeth 2ª teve uma série de complicações após essa estadia no hospital. Dias depois do ocorrido, ela torceu as costas e, no mês passado, foi diagnosticada com Covid-19.

A rainha, que já teve mais de 30 corgis em sua vida, se apoiou na companhia dos cães após a morte do marido, o príncipe Philip, em abril passado. No entanto, agora, são auxiliares da família real que levam os dois cães remanescentes da rainha para as caminhadas diárias.

“Ela não está bem o suficiente”, contou ao portal uma fonte próxima dela. “A rainha geralmente se volta para seus amados corgis em tempos de crise e estresse, e os leva para fora quase todos os dias depois que Philip adoeceu e morreu no ano passado. Eles são uma enorme fonte de consolo, por isso é uma pena.”

Ao portal, o Palácio de Buckingham não quis comentar a mudança na rotina de Elizabeth 2ª.