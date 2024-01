Rainha de bateria escorrega ao falar sobre tema da escola

A rainha de bateria da União da Ilha, Juliana Souza, viralizou nas redes sociais ao falar da inspiração da fantasia durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro, neste sábado (13), na Sapucaí

A rainha de bateria da União da Ilha, Juliana Souza, viralizou nas redes sociais ao falar da inspiração da fantasia durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro, neste sábado (13), na Sapucaí.

Ao repórter Pahby, da TV Mais Carnaval, ela explicou sua fantasia para a ocasião após ser perguntada o que a peça “significa”.

“Eu venho representando a cor preta, que preto é a cor do racismo, que temos que ser contra. Temos que ensinar desde pequenininho, para todas as crianças”, disse Juliana Souza, rainha de bateria da União da Ilha.

Juliana Souza alegou que escolheu a cor preta “porque nos protestos, campanhas e manifestações antirracistas esta é a cor mais utilizada”, disse a assessoria de imprensa dela ao UOL. “Eu me vesti de preto em forma de protesto, pois, não sou a favor do preconceito racial, na verdade abomino todos os tipos de preconceitos”.

Ela também afirmou que conhece e valoriza a “luta do povo preto”, mesmo não sendo seu “lugar de fala”. “Sendo rainha de bateria de uma grande Agremiação, quis usar a minha imagem para levantar a bandeira contra o racismo na Sapucaí”.

“A viralização deste vídeo me abalou muito, foi um dia muito triste para mim, porque a minha intenção não era de ofender, nem brincar com uma causa tão séria. A minha escola levará para Avenida um tema atual, todos os dias uma pessoa preta é discriminada e muitas vezes perde a vida por ser preta. Errei na minha fala por nervosismo (passei por inúmeros imprevistos até chegar na Sapucaí), não por falta de conhecimento, em várias entrevistas publicadas consegui me expressar de forma correta. Mesmo agindo sem intenção, quero pedir desculpas publicamente a todos aqueles que de alguma forma se sentiram ofendidos com a minha fala”, disse Juliana Souza, por meio de sua assessoria de imprensa.