Rafael Portugal testou positivo para Covid-19 e precisou cancelar os shows

O anúncio foi feito através de suas redes sociais e o humorista tranquilizou os fãs afirmando que estava bem.

Na noite da última quinta-feira (20), Rafael Portugal confirmou em seu Instagram que testou positivo para Covid-19. O humorista garantiu que estava bem e assintomático, e pediu desculpas pelo cancelamento das apresentações.

“Estou bem e assintomático, mas terei que cancelar os meus shows agendados para esse final de semana no Teatro Multiplan do Shopping Village Mall. Esse é um daqueles momentos chatos da vida, mas essa é a alternativa para garantir segurança e saúde de todos”, escreveu Rafael.

“Respeitar é acima de tudo cuidar e zelar pelo próximo. Peço as mais sinceras desculpas, torcendo para que possamos nos reencontrar em breve”, completou.

O humorista também assegurou aos fãs que os ingressos seriam transferidos para as novas datas, e quem quisesse o reembolso basta entrar em contato com o site de vendas ‘Sympla’ solicitando o cancelamento do ingresso.