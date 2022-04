Rafa Kalimann doa R$ 10 mil para festa, e Paulo Vieira faz piada com situação

“Se a Rafa Kalimann não voltar atrás nesse valor, sei lá, dizer que digitou errado, minha única salvação é ir pros tts [trending topics] com ‘Paulo Vieira merece respeito'”, brincou o humorista

O humorista Paulo Vieira, 29, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para relatar um “climão” nos bastidores do Big Brother Brasil 22 (Globo). Segundo ele, a tradicional festa promovida pela equipe do reality, geralmente feita com doações de todos, acabou gerando uma saia justa após a colega Rafa Kalimann, 29, anunciar a doação de R$ 10 mil.

“Se a Rafa Kalimann não voltar atrás nesse valor, sei lá, dizer que digitou errado, minha única salvação é ir pros tts [trending topics] com ‘Paulo Vieira merece respeito'”, brincou o humorista que estreou no programa neste ano com o quadro Big Terapia, que disse estar em desespero, assim como a colega Dani Calabresa, 40. “Vamos falar pro Tadeu embargar esse Pix. Rafa Kaliman, maldita generosa”.

Viera explicou que ainda não fez a sua doação para a festa e estava esperando para ver de quanto seria a colaboração de Tadeu Schmit, apresentador do BBB 22. “Eu posso facilmente dar 10% do valor que Tadeu der, é lícito, é até falta de educação eu dar mais”, brincou ele, que ainda incluiu Ana Clara, também parte da equipe, e Rafael Portugal, que esteve no BBB até o ano passado, no desabafo.

Os internautas entraram na brincadeira e comentaram a doação bastante generosa de Kalimann, assim como fez o Pic Pay, patrocinador do BBB 22. “Reta final e você ainda passando perrengue, Paulo? Esqueceu que com a gente dá pra fazer um Pix pelo cartão? Já manda a dica para Dani e turbinem essa festa do único jeito possível: com PicPic”, brincou no Twitter.

Já os seguidores do humorista lhe mandaram algumas dicas: “Eu falaria que a Rafa doou por todos”, brincou uma internauta. “Quero ver se o Tadeu passar o valor da Rafa, o que vocês vão fazer?”, questionou outro. “Acho que uma caixa de cerveja e 2 kg de linguiça é bacana”, aconselhou mais um.

O BBB 22 acaba no próximo dia 26. Pela primeira vez na história, o programa entra na reta final com seis homens, após a eliminação de Jessi neste domingo (17) com 63,63% dos votos. Estão na berlinda no momento Eliezer, Gustavo e Paulo André. Um deles deixará a casa na terça-feira (19).