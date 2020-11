Quiosque do Chopp: música na volta de Tyson aos ringues

PUBLICIDADE

Uma noite para aproveitar as melhores promoções de chopp da cidade conferindo o retorno da lenda do boxe Mike Tyson aos ringues. Essa é a proposta do Quiosque do Chopp para o dia 28 novembro. O embate será transmitido ao vivo, em telão, na casa localizada no Shopping Deck Norte. Os intervalos da luta do boxeador, que pisou nos ringues pela última vez em 2005, contra Cavin McBride, serão regados à boa música com o Duo Mendes, que apresenta o melhor do Rock anos 60, a partir das 19h.

Duo Mendes

O Duo Mendes surgiu da vontade dos integrantes Hugo Mendes e Américo Mendes de reproduzirem canções melódicas que são referência para o nascimento do Rock dos anos 60. Estão presentes no repertório baladas folk, country e rockabilly de duplas vocais como Simon and Garfunkel e The Everly Brothers, assim como do inesquecível Elvis Presley. Com esse pano de fundo, a dupla também executa versões acústicas para duas vozes de clássicos das bandas The Who, The Beatles, The Animals, ELP, Talking Heads, Pink Floyd, Rolling Stones, James Taylor, entre outros, explorando a combinação de arranjos para duas vozes e violão acústico.

Mais sobre a casa

O Quiosque do Chopp é um dos lugares favoritos do público boêmio da capital. O chope Brahma do espaço está entre os três melhores de Brasília – eleito pela Ambev. A bebida sai na promoção por R$ 6,99 das 14 às 17h. A casa também traz promoções das cervejas Becks (R$ 12,99), Brahma Duplo Malte (R$ 10,90) e Original (R$ 10), nas opções de garrafas de 600ml. Na área gastronômica, o carro-chefe do quiosque é a linguiça recheada com provolone. Um dos petiscos mais famosos entre o público que visita o Shopping Deck Norte.

Serviço: Quiosque do Chopp transmite a volta de Mike Tyson

Local: Shopping Deck Norte – St. de Habitações Individuais Norte CA 1 – Lago Norte

Data: 28 de novembro | Sábado a partir das 19h

Telefone: (61) 99324-0443