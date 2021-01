Quinta do Jazz no Cantucci Osteria recebe Tico de Moraes

PUBLICIDADE

A Quinta do Jazz do Cantucci Osteria está de volta! E para a primeira apresentação do ano, o restaurante recebe o guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes, para tocar o melhor do Jazz e MPB.

A apresentação começa a partir das 20h e conta com um repertório variado e cheio de clássicos da música brasileira. Entre os nomes homenageados, o público encontrará canções de Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo, além do pop internacional dos Beatles, Bee Gees e James Taylor.

O projeto Quinta do Jazz oferece ao público boa música e a oportunidade de experimentar a excelente gastronomia do Cantucci Osteria, tudo em um espaço acolhedor e aconchegante.

Todas as apresentações têm classificação indicativa livre e o valor do couvert é de R$10 (dez reais) por pessoa.

Sobre o músico

Tico de Moraes é um artista completo e destaca-se por transitar em diferentes estilos com maestria. Bastante reconhecido, o artista já se apresentou com nomes como Áurea Martins, Zé Luiz Mazziotti, Gilson Peranzetta, Fátima Guedes e Nelson Faria, participa também do espetáculo “Chet – Retratos Musicais”.

Em 2003, Tico deu início à sua carreira musical com o show Mangaio, realizado na sala Funarte, em Brasília e, desde então, se apresenta em diversas casas de música pelo Brasil, como o Clube do Choro, em Brasí­lia, Baretto e Mercado Grano, em Belo Horizonte, e Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro.

Na pandemia, Tico de Moraes, se reinventou e se apresenta no projeto Varanda Musical Itinerante, onde, ao lado dos músicos Alexander Raichenok (piano e sax) e Misael Barros (bateria) leva música em áreas residenciais,para que o público possa apreciar à apresentação de seus apartamentos.

Serviço

Quinta do Jazz – Cantucci Osteria

Data: 28 de janeiro de 2021

Horário: a partir das 20h

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp