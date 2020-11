Quilombo da Liberdade Live oferece aulas de capoeira e transmissões ao vivo de apresentações culturais gratuitas

PUBLICIDADE

Desde 2011, o Centro Cultural e Social Grito de Liberdade – Mestre Cobra prestigia a comunidade do Distrito Federal com uma imersão nas raízes afro-brasileiras por meio da Capoeira, valorizando o patrimônio cultural nacional e transmitindo às novas gerações as tradições do nosso povo.

Este ano, por causa da pandemia, o grupo não esteve em contato direto com a comunidade nem com as escolas que tradicionalmente recebem os projetos presenciais. Mas, mesmo assim, apresenta o projeto Quilombo da Liberdade Live, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com estreia marcada para o dia 14 de novembro.

Quilombo da Liberdade Live vai oferecer, para iniciados na arte, aulas regulares de capoeira regional e de capoeira angola por meio da plataforma Zoom. Para participar, os interessados devem se inscrever na modalidade desejada pelos e-mails [email protected] ou [email protected]. As inscrições são gratuitas e, as vagas, limitadas.

O projeto também realizará dez lives culturais pelo canal do youtube https://www.youtube.com/channel/UCS6xFcAzx_af4w0n17rJ6qw. As apresentações culturais terão o Grito de Liberdade como anfitrião para estabelecer diálogos com grupos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal como: circo, folclore, dança negra, rp, reggae, hip-hop, dentre outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. A estreia será no dia 14 de novembro, às 18h, com o grupo Boi do Seu Teodoro e seu premiado “Tambor de Crioula”. (confira programação completa abaixo)

O projeto prevê também ações solidárias para enfrentamento do cenário pandêmico de COVID-19, com campanha de arrecadação de alimentos e distribuição de alimentos às famílias cadastradas pela entidade para assistência continuada e à FRATERNIDADE ASSISTENCIAL LUCAS EVANGELISTA, instituição que atende crianças e adolescentes, filhos de portadores do vírus HIV.

“Reunimos um abrangente grupo de profissionais que são exemplos de superação, trabalho árduo e que enfrentam as dificuldades estruturais e de incentivo para trazer ao público produtos artísticos que encantam e angariam fãs de todas as faixas etárias e classes sociais”, relata Mestre Cobra, idealizador do projeto

PROGRAMAÇAO

AULAS DE CAPOEIRA ONLINE VIA ZOOM

Aulas regulares de Capoeira Angola

Período: 17/11/2020 à 19/07/2021

Dia: Terça e Quinta

Horário: 9:00 às 10:00 – via plataforma zoom meeting

Aulas regulares de Capoeira Regional

Período: 17/11/2020 à 19/07/2021

Dia: Terça e Quinta

Horário: 19:00 às 20:00 – via plataforma zoom meeting

LIVES CULTURAIS COM CONVIDADOS

Dia: 14/11/2020

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Cultura Popular – Folclore brasileiro e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: BOI DO SEU TEODORO e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 28/11/2020

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Arte Urbana – RAP, GRAFITE e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: GRUPO AZULIM (GRAFITE), GRITO DE LIBERDADE E COQUETEL MOLOTOV

Dia: 12/12/2020

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Cultura Popular – Circense e Cultura Popular Tradicional e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: MESTRE MANDIOCA FRITA e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 19/12/2020

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Cultura Popular – Circense e Cultura Popular Tradicional e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: IRMÃOS SAÚDE e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 09/01/2021

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Cultura Popular – REGGAE e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: CONEXÃO CERRADO E e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 23/01/2021

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Cultura Popular – REGGAE e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: RAFA ZULU e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 13/02/2021

Horário: 18h às 21h

Tema: Interação Artística de Cultura Popular – Tambores brasileiros e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: BANDA ORUM, CAPELA IMPERIAL e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 06/03/2020

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Arte Urbana – RAP e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: A VOZ DA MENTE e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 20/03/2020

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Arte Urbana – RAP e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: STEIN ANISTIA e GRITO DE LIBERDADE

Dia: 06/04/2021

Horário: 18h às 20h

Tema: Interação Artística de Cultura Popular – Tambores brasileiros e Cultura Popular Tradicional – Capoeira

Apresentação: ILÊ AXÉ XAXARÁ DE PRATA e GRITO DE LIBERDADE