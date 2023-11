“Quem Quer Ser um Milionário?” recebe policial civil de Brasília no próximo domingo (26)

Programa vai ao ar a partir das 18h, na Globo

A policial civil brasiliense Luana de Ávila está pronta para um desafio diferente: participar do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, do programa Domingão com Huck (Globo), no próximo domingo, 26 às 18 horas.

Dona de uma vida multifacetada, Luana é investigadora de polícia, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), mãe, esposa e atleta internacional de futsal pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no World Police and Fire Games (WPFG), os Jogos Mundiais de Policiais Civis e Bombeiros.

Inspirada por referências da vida real, como sua mãe, Teresa de Ávila, e o próprio Luciano Huck, Luana acredita que participar da competição televisionada significará um novo capítulo em sua jornada. Ela conta como surgiu a decisão de participar do quadro.

“Esse e outros jogos do mesmo segmento sempre me atraíram, inclusive o tenho instalado no celular e sempre jogo. Um dia, assistindo ao programa, meu marido perguntou por que eu não me inscrevia. Foi aí que eu me perguntei também, por quê não?”, conta a policial.

Sua rotina, acelerada e diversificada, reflete sua resiliência com a vida. Luana, que recentemente deu à luz à sua terceira filha mulher, faz um verdadeiro malabarismo com o tempo em busca do equilíbrio entre as atividades do Sindicato, a rotina como investigadora, administração do tratamento de sua mãe, tarefas domésticas, a atenção à sua família e a si mesma enquanto mulher.

No Instagram, a policial civil quebra rótulos, compartilhando seu estilo de vida positivo, destacando desafios, conquistas e a busca pela alegria. Sua mensagem central é a de fazer o bem, contribuindo para inspirar uma vida mais positiva aos seus seguidores.

Com gostos musicais ecléticos que vão do MPB ao Axé, Ávila é uma mulher vibrante que prova que é possível conciliar diversas facetas da vida. Agora, ela está pronta para enfrentar o desafio de “Quem Quer Ser Um Milionário”, mostrando que a vida é uma jornada cheia de surpresas e oportunidades emocionantes.

“Convido a todos para assistirem ao programa e torcerem muito por mim. Agradeço pela oportunidade e podem ter certeza que darei o meu melhor, pois é uma chance única, a seleção foi muito difícil e estar entre os participantes na semana do meu aniversário foi, literalmente, um presente para mim”, conclama a policial.