‘Que venha com muito barraco’, BBB 22 estreia em um mês e web comemora

Com a 22ª edição do reality Big Brother Brasil (Globo) se aproximando, os fãs e telespectadores ficam cada vez mais animados e ansiosos para conhecer os confinados, e, nesta sexta-feira (17), a web começou a contagem regressiva de um mês para a estreia do programa.

“Contando os dias para começar a cuidar da vida dos outros de novo… Vem BBB 22”, escreveu uma internauta. “Não sei se estou vivendo ou esperando o BBB 22”, disse outra. “Que venha com muito barraco”, desejou ainda outra fã do reality.



O BBB 22 irá continuar com a dinâmica dos grupos Camarote e Pipoca, confinando famosos e anônimos, assim como nas duas edições anteriores. Nesta temporada, o reality será comandado por Tadeu Schmidt, 47, que assumiu o posto de Tiago Leifert.



Alguns ainda nem acreditam que outra edição já está próxima da estreia. “Muito estranho pensar que o BBB 22 estreia em menos de um mês… parece que foi ontem que a Juliette venceu”, refletiu outro internauta. “Nem me recuperei o BBB 21 ainda e o BBB 22 já está próximo de começar”, disse uma segunda.



“Falta um mês para o BBB 22 começar, então já sabem né? Durma, mas durma muito, porque depois esquece, a gente praticamente vive com eles lá dentro”, disse outra. Quanto ao elenco, os fãs criam muitas teorias e expectativas. “Espero que o elenco do BBB 22 seja um dos melhores”, escreveu uma internauta.



E quando o assunto é esperar, muitos estão ansiosos com a estreia. “Bem que a Globo podia fazer um Aquecimento BBB reprisando os melhores momentos de cada edição até começar o BBB 22! Haja ansiedade para daqui a um mês”, escreveu outra.



A edição também trará algumas novidades. Os participantes poderão, antes da festa do líder, comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada. Além disso, no cinema do líder o público poderá assistir em casa ao mesmo filme exibido para os participantes.



Ele será transmitido em ‘Sessão Cinema do Líder’, nas noites de terças-feiras, na TV Globo. No programa, continuam as provas de líder, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços, entre outras. E o quadro de humor de Rafael Portugal fez tanto sucesso na edição passada que será mantido nesta temporada.