O que esperar da nova serie A Casa do Dragão (House of the Dragon)

#ACasaDoDragão chegou. O novo trailer completo de A Casa do Dragão tem cenas impressionantes de batalhas, Porto Real e dragões no ar, o clipe mostra o conflito central da série: a batalha pela sucessão ao Trono de Ferro, que acontece entre a princesa Rhaenyra Targaryen e o príncipe Daemon Targaryen.

Geral Geek e tradicionalistas podem não estar prontos para ver uma mulher tomar o Trono de Ferro, mas Rhaenyra está determinada a “criar uma nova ordem” nas costas de seu dragão. Enquanto isso, os membros das Casas Stark, Velaryon, Lannister e Baratheon conspiram contra os que estão no poder, mas os Targaryen têm um poder de fogo incomparável.

Quando estreia A Casa do Dragão (House of the Dragon)?

A temporada de dez episódios de House of the Dragon, A Casa do Dragão começará em 21 de agosto de 2022.

Fansde GOT uma das séries de fantasia infinitamente cheio de rixas que se tornou uma das séries de maior sucesso na história da televisão, pode ter certeza vão gostar pois terá muito em comum com o original.

Mas aqueles que ainda estão furiosos com o final da oitava temporada vão querer saber: vale a pena investir seu tempo e emoções em candidatos ainda mais coniventes ao Trono de Ferro?

O que é A Casa do Dragão (House of the Dragon)?

House Of The Dragon se passa 200 anos antes de Game Of Thrones e segue a linhagem da casa Targaryens – uma família nobre com o poder de controlar dragões.

É baseado no romance de 2018 de George RR Martin, Fire & Blood, no qual os Targaryens desencadeiam a pior briga familiar imaginável – uma horrível guerra civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rei Viserys (Paddy Considine) senta-se no Trono de Ferro, a cadeira mais perigosa de Westeros, como Senhor dos Sete Reinos. E a sucessão está se mostrando competitiva.

As famílias Stark e Lannister, que dominaram GoT, aparecerão principalmente como jogadores deste tabuleiro.

Encontramos os Targaryen no auge de seu poder e riqueza. E para quem gosta de dragões, eles têm 17 dragões e eles os montam em muitas cenas.

Os dragões estão de volta em House of the Dragon

Os fãs de GoT vão lembrar o que Daenerys Targaryen, uma descendente desses personagens, interpretada por Emilia Clarke, que tinha três dragões. Isso faz do 17 uma perspectiva intrigante – e uma arma potencialmente devastadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Era importante diferenciar a maneira como eles se comportavam, agiam e se relacionavam com seus pilotos”, disse Condal à plateia no local mais importante da Comic-Con, o Hall H.

“George [RR Martin] especificou sua cor, tamanho e idade”, e o resto foi desenvolvido a partir daí.

Caraxes – Por exemplo: cujos cavaleiros incluem o príncipe Daemon Targaryen, interpretado pelo ex-aluno de Doctor Who Matt Smith, é apelidado de Blood Wyrm devido à sua natureza rabugenta e ferocidade geral.

“Nós projetamos dragões que você nem verá na primeira temporada”, promete Condal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Descrevendo como é filmar o dragão cavalgando, Milly Alcock – que interpreta a jovem Rhaenyra Targaryen, refletiu: “Você está apoiado no que parece ser um touro mecânico que você pode montar, e ele levanta um metro e oitenta de altura. no ar e há quatros caras com sopradores de folhas.

“É estranho.”

Uma mulher poderia reinar Westeros?

Um detalhe final do trailer: vamos conhecer a princesa Rhaenyra enquanto ela se irrita com o caminho de uma mãe e um ornamento passivo da corte que ela teme que tenha sido preparado para ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A princesa Rhaenys Velaryon (Eve Best) – ela mesma preterida como rainha em favor de seu primo, Viserys – é ouvida alertando Rhaenyra: “Uma mulher não herdaria o Trono de Ferro, porque essa é a ordem das coisas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando eu for rainha, criarei uma nova ordem”, responde a jovem. (Isso incluirá a proibição de nomes tão desconcertantes para parentes próximos? Podemos sonhar…)

D’Arcy, que se define como não-binário, baseou-se em sua própria experiência para interpretar uma personagem desmantelando o que significa ser mulher.

George RR Martin afirma que seu mundo de fantasia não é mais sexista do que os episódios históricos que o influenciaram – embora alguns estudiosos medievais tenham argumentado que a era era menos misógina do que GoT sugere.

Os Sete Reinos poderiam aceitar uma rainha no Trono de Ferro? Talvez dependa se ela trouxer seus 17 dragões.

Mais sobre Séries e TV acesse The Geeki.