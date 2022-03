Quais são as diferenças entre marketplace e dropshipping?

As diferenças entre marketplace e dropshipping tornam cada plataforma única, mas com suas vantagens e desvantagens. Além disso, elas podem ser integradas e trabalhadas juntas em um e-commerce. Assim, o lojista é capaz de melhorar seus resultados e atrair mais consumidores.

Nos últimos anos, o comércio eletrônico apresentou grandes evoluções. Com isso, novas modalidades de negócio também surgiram para quem deseja criar uma loja virtual e ganhar dinheiro com a internet. Um exemplo isso é o marketplace e o dropshipping nacional.

Esses dois modelos apresentam diferentes conceitos, mas que todo vendedor deve saber para aumentar suas vendas e potencializar seu empreendimento. Neste artigo, apresentamos algumas das diferenças entre marketplace e dropshipping. Acompanhe!

O que é dropshipping?

O dropshipping se refere a um modelo no qual a forma de vender não exige estoque próprio. Logo, o comerciante é capaz de utilizar estoque de terceiros no processo de compra e venda da sua loja virtual.

Basicamente, ele utiliza um site de vendas como vitrine dos seus produtos, onde divulga mercadorias de fornecedores, que podem ser internacionais ou nacionais. Desse modo, a sua função é intermediar a relação entre consumidor e fornecedor.

Isso significa que quando um cliente realiza um pedido na sua plataforma de e-commerce, o vendedor retira uma comissão pelas vendas e envia a ordem do pedido ao fornecedor, que será responsável por separar, embalar e enviar o produto ao comprador.

O que é marketplace?

Já o marketplace trata-se de uma plataforma que reúne diversos vendedores e marcas em um só lugar. De modo geral, ele é muito similar a um shopping virtual em que diversos negócios vendem suas mercadorias. Isso significa que o empreendedor tem toda estrutura pronta para começar a vender e atrair consumidores.

No entanto, nos marketplace o vendedor disputa espaço com outros concorrentes. Pelo contrário, essas plataformas são mais reconhecidas no mercado, o que aumenta as possibilidades de vendas e atração de clientes.

Quais as diferenças entre uma plataforma dropshipping, um marketplace e uma plataforma de e-commerce?

Muitos comerciantes, principalmente aqueles que estão iniciando nesse segmento, confundem alguns conceitos do universo do e-commerce. Por isso, apresentaremos algumas diferenças entre marketplace e dropshipping. No entanto, também é importante entender a diferença entre eles e uma plataforma de e-commerce.

Como você viu, o marketplace trabalha com vendedores que são parceiros e disponibilizam seus produtos em um site de vendas. Os empreendedores que já têm uma loja online também podem disponibilizar seus itens nos marketplaces. Alguns exemplos dessa plataforma incluem a Amazon, Mercado Livre, Submarino, Americanas e entre outras.

O dropshipping é um método de vendas sem estoque em que o fornecedor entrega os produtos direto para os consumidores da sua loja. Desse modo, o lojista não precisa se preocupar com os cálculos de estoque, e custo de armazenagem, por exemplo. Todo o processo de logística é responsabilidade do fornecedor.

Já uma plataforma de e-commerce trata-se de uma ferramenta que permite que qualquer pessoa crie sua loja virtual de maneira simples e rápida. Com ela, é possível obter diversos modelos prontos de design para seu negócio, além de recursos que permitem categorizar seus produtos, organizar as formas de pagamento, descrever seus itens e começar a vender na internet.

Como trabalhar com dropshipping no e-commerce e no marketplace?

O dropshipping é um modelo de negócio que pode ser implementado tanto em um e-commerce quanto no marketplace. Mas você deve estar se perguntando: como isso funciona?

Quando um vendedor opta por fazer dropshipping ele pode escolher entre trabalhar com uma loja virtual própria, marketplace e redes sociais. Isso significa que é possível divulgar seus produtos em diversos canais de vendas e até integrá-los com a estratégia da sua empresa.

Para isso, basta contratar um fornecedor e criar uma forma de vendê-los na internet. Nesse momento, é possível montar uma loja virtual e realizar parcerias com marketplace para divulgar seus itens. Assim, você expande seus meios de divulgação, atraindo mais consumidores e realizando mais vendas.

Vantagens e as desvantagens de um marketplace

Após entender as diferenças entre marketplace e dropshipping e o conceito de cada modelo de negócio, veja as suas vantagens e desvantagens.

Vantagens

Maior visualização dos seus produtos

Atualmente, existem diversos marketplaces no Brasil à disposição dos lojistas. Por isso, os empreendedores podem aproveitar o tráfego dessas plataformas para divulgar suas mercadorias. Basicamente, você colocará seus produtos em sites conhecidos pelo público, como Shopee, Magalu, Casas Bahia e entre outros.

Dessa forma, é possível aproveitar o grande número de acessos nesses endereços, o que impulsiona ainda mais as vendas e ajuda aqueles lojistas que ainda não têm uma presença digital consolidada.

Outro benefício é que esses marketplaces investem em grandes campanhas de marketing digital para atrair mais consumidores. Logo, os vendedores também aproveitam dessa visibilidade.

Menor investimento inicial

Um marketplace não exige muito investimento para você ingressar como vendedor. Isso por que não é necessário investir na criação de um site ou na divulgação da sua página. Basta cadastrar suas mercadorias, conferir as documentações e exigências apresentadas. Único ponto é que os vendedores devem pagar comissão pelos itens vendidos na plataforma.

Desvantagens

Necessidade de pagar parte de tudo que vende

Como comentamos, é preciso pegar uma comissão em tudo que é vendido no marketplace. Nesse caso, você poupará recursos na divulgação, mas será necessário arcar com as taxas do site. Por isso, é importante ficar atento as taxas de cada plataforma.

Maior concorrência

Em um marketplace existem diversos vendedores que podem comercializar os mesmos produtos que você, o que gera concorrência. Isso porque os seus itens não serão apresentados em uma categoria separada, eles aparecem junto aos itens similares de outros lojistas. Portanto, sua visibilidade é compartilhada com outras pessoas.

Vantagens e as desvantagens de uma plataforma dropshipping

A seguir, acompanhe as vantagens e desvantagens de uma plataforma de dropshipping.

Vantagens

Baixo custo

O dropshipping não exige uma gestão de estoque por parte do lojista. Isso faz com que ele não precise se preocupar com os custos de armazenagem e de logística — algo que é responsabilidade do fornecedor contratado.

Flexibilidade

Como os vendedores de dropshipping não precisam administrar um estoque e ter um local físico para guardar seus produtos, a modalidade de trabalho torna-se mais flexível, permitindo trabalhar de casa (home office) e em qualquer lugar do mundo que tenha conexão com a internet.

Foco em divulgação

Quando você opta por trabalhar com esse modelo de negócio, terceirizando a logística, você tem mais tempo e recursos para investir na divulgação das mercadorias. Portanto, você e sua equipe são capazes de focar nas estratégias de marketing para atrair consumidores e fidelizar clientes.

Variedade de produtos

Geralmente, os fornecedores de dropshipping disponibilizam diversos de produtos relacionados. Isso facilita as vendas em diferentes categorias, o que gera mais variedade de produtos para vender na sua loja virtual. Sempre tenha uma lista de fornecedores para facilitar suas negociações e melhorar a variedade de seus produtos.

Saiba também sobre como fazer um modelo de pedido de compra.

Desvantagens

Competitividade

Devido à variedade de mercadorias dos fornecedores de dropshipping, muitos comerciantes vendem produtos similares, o que também gera uma competitividade maior.

Problemas na entrega

Outra desvantagem do dropshipping é a dependência de fornecedores. Quando as diretrizes e contratos não são estabelecidos adequadamente ou imprevistos ocorrem no processo de logística, é possível atrasar a entrega dos itens aos consumidores, o que gera insatisfação.

Controle de estoque do fornecedor

Quando o controle de estoque é responsabilidade somente do fornecedor, os vendedores podem precisar lidar com falhas ou contratempos que impactam na qualidade do seu serviço. Nesse momento, é importante manter uma boa comunicação com os fornecedores a fim de garantir eficiência na entrega, bons produtos e diferentes opções disponíveis.

Quais marketplaces aceitam dropshipping?

Atualmente, existem diversos marketplace que aceitam dropshipping, tanto nacional quanto internacional. Veja alguns deles:

Mercado Livre;

Enjoei;

Shopee;

Americanas;

Magalu;

Ponto Frio;

Casas Bahia;

Submarino;

Shoptime;

Extra;

Amazon;

Aliexpress.

Resumo

Agora que você conhece as diferenças entre marketplace e dropshipping, é possível escolher a melhor plataforma para divulgar e vender os seus produtos. Nesse momento, vale lembrar que é possível trabalhar com o modelo de negócio de dropshipping e vender em marketplace e plataformas de e-commerce. Desse modo, você expande suas oportunidades, conquista novos consumidores e obtém mais vendas.