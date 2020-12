Pump Gorilla, Flowavez e Fabíola Fisher apresentam a música “This Kiss”

PUBLICIDADE

Pump Gorilla, o projeto de música eletrônica considerado como aposta para o ano de 2021, se junta aos projetos Flowavez e Fabíola Fisher para o lançamento da música “This Kiss”, com distribuição pela DJ Sound/Universal Music, a música garante trazer a alegria e emoção do calor brasileiro com a energia e vocais internacionais. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ ThisKissPR . O mais novo single também chega acompanhado de um clipe, dirigido por Gabriel Monteiro. Assista agora: https://www.youtube.com/ channel/ UCob2VQUD96Z2KQY38w8LuMA .

Donos de uma identidade pop, Pump Gorilla, traz muito sentimento através da música e do clipe, misturando leveza nos incríveis vocais de Fabíola Fisher e uma batida marcante feita em parceria com Flowavez, a música “This Kiss” tem tudo para garantir seu lugar neste verão.

“A música foi feita de maneira natural. Quando recebemos o vocal da Fabíola, sabíamos que a música estava perfeita, não tinha nada para mudar”, contam os artistas. “Começamos com a abertura da música e queríamos transmitir sentimento através deste começo… Que aos poucos a música fosse crescendo e quando no refrão, ela explodiria de vez”, afirmam.

Além deste lançamento, Pump Gorilla garante novos lançamentos agendados que pretendem trazer cada vez mais diversificação sonora, incluindo grandes parcerias, tanto no meio eletrônico quanto no pop.