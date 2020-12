Prova do Fazendeiro é contestada por possível erro em A Fazenda

PUBLICIDADE

Ainda não é possível saber quais peões vão se juntar a Mariano na roça desta quinta-feira (10) em A Fazenda (Record). Isso porque a Prova do Fazendeiro terá de ser checada durante a madrugada para que não haja injustiça. O resultado, a vitória de Jojo, foi contestada. Participaram ela, Lipe e Stéfani.

Na prova, os peões teriam que passar por obstáculos, buscar bolinhas e arremessar em alvos. O objetivo era acertar placas coloridas dos adversários. Cada um tinha uma cor correspondente. O peão cuja cor sobrasse no painel venceria.

Jojo se atrapalhou toda, ficou com a perna presa no brinquedo que girava e até pediu para ser eliminada. “Meu Deus, eu sou asmática. Me elimina logo”, dizia sem muito fôlego. Ela até sentiu falta de ar após a prova e solicitou atendimento médico.

E a melhor foi justamente Jojo, que mesmo com dificuldade viu as cores dos outros competidores serem quebradas primeiro e só sobraram as cores dela.

Porém, a prova está em suspenso. Lipe contestou o resultado da etapa, mas as cores que sobraram foram as da Jojo. E a regra, segundo Mion, era que ganharia quem tivesse mais placas de sua cor intactas no painel.

Só que Stéfani alegou que havia entendido outra coisa e disse que fora do reality a produção tinha falado que ganharia a prova quem fosse o primeiro peão a quebrar outra cor primeiro. No caso, teria sido ela a fazendeira caso essa regra de fato fosse a válida. Ela e Lipe travaram uma disputa para ver quem quebrava mais rápido as placas um do outro.

Após checarem a prova, a produção avisou Marcos Mion de que a contestação de Lipe e Stéfani poderia ter alguma razão. Por isso, ficou decidido que ainda não haveria abertura de votação para a roça desta quinta-feira (10). Mion prometeu que entraria de madrugada para avisar os peões sobre os próximos passos do jogo. Pode ser que a prova tenha de ser refeita.

As informações são da FolhaPress