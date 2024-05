Protagonista de ‘Cangaço Novo’, Allan Souza Lima fecha com a Globo e fará próxima novela das nove

GABRIEL VAQUER

Protagonista da elogiada série “Cangaço Novo”, principal produção brasileira do serviço de streaming Amazon Prime Video, o ator Allan Souza Lima fechou com a Globo. Ele estará no elenco da novela “Mania de Você”, próxima novela das nove da emissora.

O ator será anunciado nos próximos dias após assinar o contrato para a obra, único detalhe que falta. Seu papel terá importância para o núcleo principal da trama de João Emanuel Carneiro, que volta ao horário nobre após o sucesso de “Todas as Flores” (2022) no Globoplay.

Allan já atuou em novelas da Globo, mas em papéis menores. O papel mais recente foi o de Frei João em “Amor Perfeito” (2023), mas ele também já esteve em “Órfãos da Terra” (2019) e “Novo Mundo” (2017). Com o êxito de “Cangaço Novo”, o ator voltará à Globo em outro patamar.

“Mania de Você” conta a história de Viola (Gabz), uma mulher que se muda para uma ilha em Angra dos Reis (RJ) com o marido, Mavi (Chay Suede), o inescrupuloso empregado de uma grande empresa de cibersegurança. Lá, Viola se torna melhor amiga de Luana, que será feita por Agatha Moreira, também em sua estreia em novelas de João Emanuel Carneiro.

Luana será uma rica estudante de gastronomia. Viola se interessa por esse universo e se mostra bem mais talentosa do que a amiga. Desiludida com o próprio casamento, ela acaba correspondendo à paixão por Rudá (Nicolas Prattes), o homem que Luana ama.

Dez anos depois, Luana está pobre, enquanto Viola se tornou uma chef de renome internacional. Luana pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante. Luana, porém, sente que Viola está vivendo a vida que estava destinada a ela. Ora amigas, ora rivais, Viola e Luana se unirão para destruir Mavi, que armou para prender Rudá injustamente.

A novela também terá no elenco nomes como Adriana Esteves, Murilo Benício, Alanis Guillen, Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Thalita Carauta, entre outros.

As gravações da novela não irão bater de frente com as gravações da segunda temporada de “Cangaço Novo”, que já foi confirmada pela Amazon. Allan também tem aparecido nos perfis de notícias sobre celebridades após confirmar um romance com a atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann no último mês de março.