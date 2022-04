Produtora da Anitta assina contrato de R$ 36 milhões com o Nubank

A cantora foi anunciada como membro do conselho administrativo em junho de 2021

De acordo com uma matéria realizada pelo site Valor Econômico, a cantora e empresária Anitta assinou um novo contrato no valor de R$ 35,951 milhões com o Nubank pelo período de 5 anos.

O novo contrato é relacionado a serviços prestados de marketing e publicidade e concessão de direitos, o documento divulgado ainda detalha que parte do valor será pago por meio de emissão de unidades restritas de ações.