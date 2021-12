Produtor diz que não há planos para sequência do longa ‘Matrix Resurrections’

Segundo McTeigue, cenas finais podem dar a entender que possa haver uma continuação, mas isso é parte do entendimento de cada um

Produtor do novo ‘Matrix Resurrections’, James McTeigue revelou em entrevista ao Collider que não há expectativas para que haja uma sequência do longa. Segundo ele, nada tem sido pensado nem desenvolvido pela Warner Bros. no momento. “Olha, para nós, neste momento, é só o filme que você viu. Não temos um prólogo em mente. Não temos uma sequência em mente. Não temos uma outra trilogia”, disse McTeigue.

“Mas eu acho que o filme também funciona por ser aberto à interpretação do público como o que aconteceu naqueles 60 anos antes deles resgatarem Neo de novo ou transformarem Thomas Anderson em Neo”, emendou.

Segundo McTeigue, cenas finais do longa podem dar a entender que possa haver uma continuação, mas isso é parte do entendimento de cada um. “Então eu acho que está no ar, mas não nos nossos planos deste momento”, disse.

Durante a CCXP Worlds 21, Keanu Reeves falou sobre voltar a interpretar o protagonista Thomas Anderson, também conhecido na trama como Neo, e classificou a experiência como única, principalmente por poder entender o que mudou na vida daquele personagem após 18 anos desde o final da trilogia.

“Ele está passando por uma luta interna: ‘Como cheguei aqui? Quem sou eu?’. Eu achei que tínhamos conquistado tanta coisa em Revolutions, e então nos vemos nessa situação em Resurrections… E, ainda por cima, eu estou mais velho. Neo não é mais um jovenzinho”, afirmou o ator.

“Matrix Resurrections” certamente terá admiradores que vão defender o quarto longa da franquia como o melhor filme de 2021. É uma discussão em aberto, claro, diante de bons exemplares, mas não há

dúvida de que se trata do roteiro mais inteligente da temporada.

Depois de 18 anos, não era pequeno o desafio de retomar a trilogia que teve um empolgante e seminal “Matrix”, em 1999, e as duas péssimas e confusas sequências lançadas em 2003, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tudo de bom encontrado em “Matrix” volta de forma abundante no novo filme. Cenários delirantes, lutas corpo a corpo que emulam artes marciais em rotação acelerada, filosofia rasa como suporte de uma discussão sobre a existência humana, personagens em câmera lenta se desviando de balas disparadas e, principalmente, a ótima química de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss como o casal de heróis, Neo e Trinity.

É possível até classificar “Matrix Resurrections” de uma poderosa história de amor. Praticamente tudo o que motiva as reviravoltas do roteiro é a vontade de Neo salvar sua amada. Não por acaso, vários personagens dedicam suas retóricas à força do amor.