Problemas técnicos fazem Netflix adiar reencontro dos casais de Casamento às Cegas

Porém, problemas técnicos fizeram com que a live da temporada norte-americana fosse adiada

São Paulo – SP

A ideia da Netflix era colocar em sua plataforma a partir das 21h deste domingo (16) a live intitulada “Reencontro”, na qual os casais de Casamento às Cegas 4 falariam sobre como andam suas vidas após a atração.

Porém, problemas técnicos fizeram com que a live da temporada norte-americana fosse adiada. Pelo Twitter, a Netflix se desculpou com as pessoas.

“Para todos que ficaram acordados até tarde, acordaram cedo, desistiram de suas tardes de domingo. Lamentamos muito que o Love is Blind Live Reunion não tenha saído como havíamos planejado. Estamos filmando agora e o colocaremos na Netflix assim que for humanamente possível. Mais uma vez, obrigado e desculpe”, disse.

Porém, horas mais tarde, a Netflix voltou a posicionar os fãs do reality e agendou o episódio final para 16h desta segunda no horário de Brasília. O conteúdo aparece no streaming, mas ainda não é possível acessar.

Muita gente foi às redes sociais para reclamar do adiamento. “O episódio do reencontro do Casamento às Cegas 4 não inicia. Desde ontem tentando assistir”, reclamou o perfil de Fernando dos Santos. “Pessoalmente ofendida da Netflix não deixar o reencontro de Casamento às Cegas disponível”, postou o perfil de Bruna Ávila.