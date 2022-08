Príncipe William deu conselho sobre perder a mãe a filhos de Deborah James

Apresentadora da BBC morreu em junho após lutar anos contra um câncer

O príncipe William, que perdeu a mãe a princesa Diana quando tinha apenas 15 anos, ofereceu “conselhos poderosos” sobre perder a mãe para os dois filhos da apresentadora Deborah James antes de sua morte, em junho deste ano, segundo a People.

O marido de Deborah, Sebastien Bowen, disse recentemente ao The Times no Reino Unido que o duque de Cambridge “se sentiu como um amigo” quando visitou a família para tomar chá em maio.

Bowen conta que uma vez abriu a porta para o príncipe que foi a sua casa dar um título para Deborah.

“Ele se sentia como um amigo, mas é o futuro rei. Isso foi bizarro. Ele estava tão relaxado, ele veio e sentou-se no jardim.”

O príncipe William também falou com os dois filhos da apresentadora, Hugo, 14, e Eloise, 12. “Ele obviamente passou por uma dor semelhante com a perda de sua mãe, então ele deu conselhos poderosos às crianças que ficarão com elas para sempre”, disse Bowen.

O príncipe também visitou o Royal Marsden Hospital, em Londres, para se encontrar com enfermeiros e funcionários que ajudaram a cuidar de Deborah. William tornou-se presidente do hospital em 2007, seguindo os passos da princesa Diana, que também apoiava o hospital e fazia visitas frequentes.

“Adorei conhecê-la, ela foi fantástica, seu legado é enorme. Ela foi incrível, incrível. Ela estava cercada por sua família, tivemos uma tarde adorável”, disse o príncipe a Lorraine Kimber, uma paciente que atualmente está em tratamento para câncer de pâncreas.