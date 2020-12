Previsões para 2021 com Ricardo Muri

PUBLICIDADE

O astrólogo Ricardo Muri carrega na bagagem muitas celebridades que já atendeu e agora, em parceria com o Jornal de Brasília, trouxe algumas previsões para o próximo ano de 2021. O que esperar para um ano que promete ser o alívio diante de um ano tão carregado quanto foi o ano de 2020. As previsões para a situação atual do coronavírus. Dicas de como mudar o pensamento para o novo ano que se aproxima. Previsões específicas para quem é de Brasília e também aos brasileiros de um modo geral.