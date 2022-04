Power Couple divulga casais com Pe Lanza, Ivy, Cartolouco e Dinei; veja elenco

A atração retorna com novidades logo na primeira semana com três provas e mais uma outra extra, além de etapas fora do confinamento que não foram possíveis em 2021 pela pandemia

Dinei, Cartolouco, Pe Lanza, Nahim e até os pais do MC Gui estão entre os novos nomes do elenco de casais do Power Couple, reality que vai estrear sua sexta temporada na Record na próxima segunda-feira (2), às 22h45 (veja todos mais abaixo).

A atração retorna com novidades logo na primeira semana com três provas e mais uma outra extra, além de etapas fora do confinamento que não foram possíveis em 2021 pela pandemia, uma mansão repaginada, provas mais desafiadoras e eliminação todas as quintas-feiras.

Hadson, conhecido pela participação no Big Brother Brasil 20, e a empresária Eliza Fagundes estão no jogo e se dizem preparados. “Somos um casal sem medo de encarar desafios e oportunidades, vamos arriscar. Estamos preparados para as provas, mas não sabemos o que virá pela frente”, diz Hadson.

Empresários do ramo musical Rogério e Baronesa, pais do MC Gui, dizem que se inspiram no que fez o filho em A Fazenda 13, mas que querem trilhar suas próprias histórias. “Viemos para ganhar, segura esse casal que está vindo com fogo. Vamos entregar entretenimento”, diz ele.

Divulgação

Divulgação

Pe Lanza e a marqueteira Anne Duarte se conheceram há 13 anos e já tiveram idas e vindas. Agora, querem unir o amor do casal no jogo. “Vamos sair da bolha, conhecer pessoas de personalidade diferente e mostrar nossa essência. Os primeiros três dias de confinamento aqui no hotel a gente já quase surtou”, conta o cantor.

O ex-jogador Dinei e a administradora Erika Dias também fazem parte do jogo. Dinei já fez duas vezes A Fazenda, além do Ilha Record e agora encara o quarto reality. “Agora vou estar na mão da patroa para controlar minhas merdas. Ela que me bota no eixo”, brinca ele.

O casal com menos dinheiro ficará hospedado no “perrengue” que, desta vez, será apelidado de “caverna”. A dupla que conquistar o maior saldo financeiro da semana se torna o Casal Power e terá direito à suíte mais confortável da casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No programa, os casais passam por uma série de desafios de afinidade valendo dinheiro para testar o quanto se conhecem. Mas para se dar bem no jogo, marido e mulher precisam confiar um no outro e saber apostar até R$ 40 mil.

Os casais que cumprirem as tarefas propostas nas provas ficam com o dinheiro, que será acumulado até a grande final. A dupla vencedora leva o montante obtido ao longo da temporada.