Por que Faustão está magro?

Na noite deste domingo (7), o apresentador Fausto Silva, o Faustão, surpreendeu a todos ao aparecer na tela da Globo com um semblante ainda mais magro. Muitos internautas se perguntaram o porquê da mudança física.

O tratamento médico ao qual Faustão vem se submetendo explica. O apresentador trata de um edema linfático que teve em uma das pernas. Edema linfático ocorre quando algo obstrui o sistema linfático, fazendo com que o corpo acumule líquidos.

O tratamento fez com que Fausto perdesse 24 quilos. O apresentador chegou a afirmar que está com menos peso do que quando fez cirurgia bariátrica, há alguns anos.

Faustão, que tem 70 anos, deixará a Globo após mais de três décadas dedicadas à emissora. O apresentador não terá seu contrato renovado e sairá da telinha global no fim deste ano.

Veja alguns dos comentários sobre o semblante de Faustão:

Queria essa magia do Faustão de aparecer magro em uma semana — Raphaela com PH (@rborgesm) February 7, 2021

Nunca mais tinha assistido Faustão ele tá muito magro. Será que tá acontecendo algo?! — elaine (@ElaineMSouz) February 7, 2021

Fazia muito tempo q não via o Faustão e aí quando liguei a tv hj pra vê o big fone tomei um susto com ele vey, ele tá MUITO magro — Flavinha:) (@FlviaTolentino1) February 7, 2021

Meu Deus o Faustão está muito magro. https://t.co/pQGpAeFOva — Francisco Lucas (em 🏠) (@xico_lucas) February 7, 2021