Pontão realiza Festival de Verão 2021

O Pontão do Lago Sul celebra a estação com eventos ao ar livre com todas as normas de saúde e segurança exigidos para o momento. De 25 de janeiro a 25 de fevereiro, o complexo de gastronomia e entretenimento, no Lago Sul, recebe o Festival de Verão 2021. Aulas gratuitas de pilates, funcional, ioga, zumba e fitdance serão realizadas ao ar livre e com público limitado para garantir o distanciamento físico dos alunos. Aos sábados, na orla do lago Paranoá, o pôr do sol ganhará ainda mais encantamento com a apresentação do saxofonista Saulo Sax. O repertório inclui sucessos nacionais e internacionais.

Outra atração do Festival de Verão 2021, é o vale cashback, reembolso para consumo com desconto que será oferecido por 10 operações gastronômicas do Pontão, entre restaurantes e quiosques. No período de 25 de janeiro a 24 de fevereiro de 2021, com resgate até o dia 25/02, quem consumir no Açaí Oakberry, Geléia no Contêiner, Gran Bier, Kioskids, La Paleta, Manzuá, Mormaii Surf Bar, Sallva, Same Same e Stonia Ice Creamland – em qualquer dia e horário – receberá cashback (desconto de 10%) no próximo consumo no mesmo restaurante/quiosque) emissor da nota geradora. Esse desconto é valido de segunda à quinta-feira, exceto feriados, até às 15h. *

Programação:

Espaço Saúde – Palco próximo ao Sallva Bar & Ristorante

– Aulas de Pilates – Às segundas. Dias 25/01, 01/02, 08/02, 15/02 e 22/02, às 17h. Gratuitas.

Com duração estimada de 45 minutos, serão ministradas pela fisioterapeuta Luciana Carrinho Nepomuceno (www.espacolumine.com @espacoluminesb). As aulas de pilates solo trazem muitos benefícios aos seus praticantes, aumentando a resistência física e mental, a flexibilidade, corrigindo problemas posturais e melhora da tonifica a musculatura, entre muitos outros benefícios.

– Aulas de Funcional – Às terças. Dias 26/01, 02/02, 09/02, 16/02 e 23/02, às 17h. Gratuitas.

Com duração estimada de 45 minutos, as aulas serão comandadas pela 4Move (@4move.assessoriaesportiva). O treinamento vai ensinar aos participantes a trabalharem os seus músculos sem a necessidade de equipamentos, apenas com o peso do corpo, trazendo saúde e bem-estar a todos de forma simplificada e descontraída.

– Aulas de Ioga – Às quartas. Dias 27/01, 03/02, 10/02 e 24/02, às 17h. Gratuitas.

Com a professora Alane Menezes (@alaneyoga), a aula de 45 minutos de Hatha yoga tem o intuito de levar bem estar, redução de ansiedade, melhora do sono, aumento do tônus muscular e elevação do sistema imunológico para os participantes. Uma aula de repleta de sensações à beira lago com o pôr do sol mais bonito de Brasília.

– Aulas de Fit Dance – Às quintas. Dias 28/01, 04/02, 11/02, 18/02 e 25/02, às 17h. Gratuitas

O renomado Professor Azul (@prof.azul) vai animar as quintas-feiras durante 1 hora, com as suas divertidas aulas de FitDance. Descontração e muito exercício.

– Aulas de Zumba – Às sextas – Dias 29/01, 05/02, 12/02 e 19/02, às 17h. Gratuitas.

A Coreógrafa Márcia Mota (@coreografamarciamotta e @m2dbr) ensina durante 1 hora, o ritmo que promete fazer todos soltarem o corpo com o melhor da Zumba.

Música – Na orla

Saxofone ao Pôr do Sol – Aos sábados – Dias 30/01, 06/02, 13/02 e 20/02, às 17h. Gratuito.

Apresentação de uma hora de duração do saxofonista Saulo Sax (@saulo_sax) tendo como cenário a orla do Pontão com um dos mais belos pôr do sol de Brasília. No repertório, o melhor da música nacional e internacional.

Em caso de chuva, a programação será cancelada.

*Os consumos realizados junto aos operadores participantes, no Centro de Entretenimento Pontão do Lago Sul, entre os dias 25 de janeiro a 24 de fevereiro de 2021, gerarão “cashback” (reembolso) de dez por cento (10%) que poderão ser utilizados até o dia 25 de fevereiro de 2021, no mesmo operador (restaurante/quiosque) emissor da nota geradora, de segunda à quinta, até às 15h, exceto feriados. Para conquistar o desconto, apresente a nota fiscal com este impresso, na data e horário vigente e ganhe o benefício. O benefício não pode ser consumido no mesmo dia da nota fiscal geradora do reembolso, sendo válido para retorno ao complexo. O valor final do benefício é limitado em até 50% do valor total da nova compra. O desconto não pode ser convertido em moeda local e não existe estorno em caso do uso parcial do benefício, tampouco poderá o reembolso ser utilizado em mais de uma oportunidade, ainda que, parcialmente usado. Ao usar o benefício, o restaurante assinará o cartão e a nota fiscal, inutilizando-a para nova troca. Promoção não acumulativa. Para mais informações, procure o gerente da casa ou administração do Pontão do Lago Sul.Casas Participantes: Manzuá, Mormaii, Sallva, Açaí Oakberry, Geléia Kioskids, La Paleta, Same Same e Stonia.

“Festival de Verão 2021” do Pontão

De 25/01 a 25/02 de 2021

Entrada: gratuita

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br