Polícia não sabe paradeiro de mãe e filhos que estavam com Ezra Miller

Eles suspeitam que o intérprete do herói Flash nos filmes da DC, esteja escondendo a localização da família

A polícia não sabe o paradeiro de uma mãe com seus três filhos pequenos que estavam hospedados desde junho na fazenda do ator Ezra Miller, 29, em Vermont, nos Estados Unidos, segundo a People. Eles suspeitam que o intérprete do herói Flash nos filmes da DC, esteja escondendo a localização da família.

Segundo a Rolling Stone, a polícia de Vermont tentou cumprir uma ordem de atendimento de emergência para retirar as crianças do local. Uma ordem da Justiça diz que “permanecer na casa é contrário ao bem-estar da criança” e que a “segurança das crianças não pode ser razoavelmente garantida” se elas permanecerem “sob a custódia dos pais ou guardião da criança”.

Miller disse aos policiais que a mulher e os filhos deixaram o local há dois meses e não voltaram. Nos documentos do tribunal, o escritório do procurador do estado de Vermont disse que a resposta do ator pode ter sido “evitar” a ordem de atendimento de emergência e que as informações “contradizem” as que eles tinham. Nesta terça (9), a polícia voltou à fazenda do ator em busca das crianças.

Procurada pela People, a Polícia Estadual de Vermont encaminhou a solicitação de informações ao Departamento de Crianças e Famílias de Vermont, que não comenta os casos devido a questões de confidencialidade. Os representantes de Miller e da Procuradoria do Estado de Vermont não responderam.

Em junho, fontes ouvidas pela Rolling Stone disseram que o ambiente na fazenda do ator não era seguro para as crianças porque as armas ficam espalhadas e o ator consome drogas na frente das crianças. A mulher rebateu as acusações dizendo que a fazenda do ator era um paraíso curativo para ela e os filhos e disse que Miller a ajudou a fugir de um ex-marido violento e abusivo -há registros de violência contra o homem.

O problema é que ele está envolvido em uma série de polêmicas que incluem agressão e prisão após brigas no Havaí, segundo o site Havaii News Now. Na terça (9), outra confusão envolvendo o ator veio à tona: ele foi indiciado por roubo de bebida alcoólica dentro de uma casa em Vermont, nos Estados Unidos.