Polícia confirma sangue e esperma em roupa de MC que acusa Anderson do Molejo de estupro

A Polícia Civil do Rio confirmou nesta terça-feira (9) que foram encontrados vestígio de sangue e esperma nas roupas do músico Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, que acusa o também cantor, Anderson Leonardo, do grupo Molejo, de estupro.

Em nota, a polícia afirmou que “o laudo na peça de roupa da vítima ficou pronto e comprovou resíduos de sangue e de esperma”. Não foi informado, no entanto, se o material colhido é compatível com o DNA de Anderson, que nega a acusação de estupro e afirma que fez sexo consensual com Maylon.

Ainda de acordo com a polícia, funcionários do motel onde teria ocorrido o crime e outras testemunhas vão prestar depoimento ainda nesta semana. Anderson Leonardo foi ouvido na 33ª DP (Realengo), zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (5).

Maylon acusa o cantor de tê-lo estuprado no dia 11 de dezembro de 2020 após Anderson Leonardo prometer levá-lo a uma reunião e entrar em um motel no Rio de Janeiro. O boletim de ocorrência foi revelado, na quarta-feira (3), pelo colunista do programa A Tarde É Sua (RedeTV!) Alessandro Lo-Bianco.

Após as acusações, Anderson Leonardo afirmou que vai processar e pedir uma indenização a Maylon. Segundo seu advogado, Ivo Peralta, o músico já teria perdido inúmeras oportunidades de shows e eventos por causa da acusação de estupro. “Todos estão passando por dificuldades (…) e essa leviana e inverídica acusação, prejudica ainda mais”, afirmou.

“Inicialmente, estamos buscando esclarecer junto às autoridades policiais todas as provas e depoimentos necessários para mostrar que não houve crime de estupro. Em seguida, entrar com um pedido de indenização é um caminho que poderemos adotar. Mas primeiro, vamos concentrar as nossas forças em provar a inocência do Anderson”, disse Peralta, em entrevista ao portal F5.

ACUSAÇÃO

Segundo relatado de Maylon à polícia, Anderson Leonardo seria empresário da vítima, que tenta carreira de MC, e teria chamado o jovem para uma conversa em particular. Antes de chegar ao local, o vocalista teria dito que pararia o carro para que eles pudessem comer, mas em vez disso, o ludibriou a entrar em um motel.

Ao chegar ao quarto, o cantor teria tirado as roupas e teria dado dois tapas na cara do jovem, que chorava e dizia ainda ser virgem. Ainda segundo relato à polícia, o rapaz afirmou que o cantor teria tomado seu celular e o teria desligado. Em seguida, Anderson Leonardo o teria violentado sexualmente, sem usar camisinha.

Em resposta por meio de suas redes sociais, o cantor Anderson Leonardo negou veementemente o ocorrido. De acordo com nota, ele foi surpreendido com a notícia e não tem qualquer conhecimento sobre o assunto, já que não foi intimado.

O cantor diz ainda que “lamenta profundamente as declarações envolvendo seu nome, refutando qualquer ato de violência contra quem quer que seja, negando categoricamente à acusação completamente falsa de agressão sexual”.

O artista ressaltou que em mais de 30 anos de vida pública jamais teve seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira. A nota afirma que Anderson “conhece a suposta vítima, mas jamais praticou os atos veiculados na imprensa”. Diz também que tem conhecimento que a suposta vítima já esteve presente em diversas apresentações artísticas dele, “o que demonstra que a narrativa publicada nunca ocorreu”.

As informações são da Folhapress