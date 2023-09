Polícia abre inquérito para investigar tiro em baixista do Ultraje a Rigor

Mingau foi baleado na cabeça, informação divulgada pelo vocalista Roger Moreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar as circunstâncias do tiro que atingiu Mingau, baixista do Ultraje a Rigor.

O músico foi baleado na cabeça neste sábado (2), na Ilha das Cobras, em Paraty, numa suposta tentativa de assalto. “O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty). Uma testemunha foi ouvida, e os agentes estão em busca de mais informações e realizando diligências para esclarecer a dinâmica do fato”, diz a corporação em nota.

Mingau foi baleado na cabeça, informação divulgada pelo vocalista Roger Moreira.

A equipe da banda buscou um helicóptero com UTI móvel, para transferir o músico para SP, durante toda a madrugada. Eles conseguiram a aeronave na manhã deste domingo, e Mingau está sendo transferido do hospital Hugo Miranda para o São Luiz.

Segundo Sammantha Donadel, booker da Ultraje, Mingau precisa ser operado, e não havia estrutura para atendê-lo em Paraty.

Em nota, a Polícia Militar informou que “equipes da 2ºCIPM foram à Ilha das Cobras, em Paraty, para verificar ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo”.

Mingau tem uma pousada em Paraty, e estava na cidade a negócios. “Ele foi lá para trabalhar, coitado. [Era] o único final de semana que estava sem shows. Ele estava com hóspedes lá, ele gosta de receber os hóspedes, gosta de administrar tudo de perto”.

A booker acredita que o motivo do tiro tenha sido uma tentativa de assalto: “O Mingau não tem inimigos, é uma pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo ama, é aquele amigo de todo mundo. Ele não causa confusão com ninguém, não causa briga com ninguém”.

Hoje é aniversário do artista, que completa 56 anos.