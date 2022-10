Podcasts que farão diferença na sua vida

A era digital alterou a forma como nos comunicamos, como trabalhamos e até a forma como passamos os tempos livres.

Os podcasts têm tido um crescimento incrível com ofertas em diversas áreas que poderão efetivamente impactar a sua vida. Claro, que muitos usuários poderão apenas escolher ouvir podcasts descontraídos que ofereçam apenas entretenimento e, isso obviamente que é válido, mas a nossa sugestão é que oiça Podcasts que possam aumentar o seu conhecimento em áreas que definitivamente o poderão beneficiar. Veja nossas sugestões:

Área financeira – Podcasts que farão você ficar por dentro do mundo das finanças

A área financeira já não é um mundo restrito apenas para alguns. A globalização da internet veio oferecer a possibilidade de você, por exemplo, negociar Forex em mercados reais através de plataformas de negociação online.

Só que o esta é uma área em constante mudança e para ser um negociante precisa entender conceitos desconhecidos à maioria. Felizmente, existem já artigos e tutoriais bastante completos, a maioria oferecida pelas próprias plataformas de negociação, mas se poder complementar esse conhecimento com podcasts, tanto melhor. Eis os que recomendamos:

Central do Investidor

Este é um podcast com uma frequência semanal e que aborda temas como a bolsa de valores e fundos de investimento. Ideal para quem procura saber a melhor forma de investir dinheiro. Disponível nas várias plataformas disponíveis de Podcasts, como Spotify, em Central do Investidor você terá um bom bate papo sobre o mercado nacional e internacional, mas com um toque de humor que o torna mais leve e fácil de entender.

Investcast

Direcionado para quem deseja investir, destacamos este Podcast por ter alguns episódios direcionados para que possa a aprender a economizar para começar a investir. Tem muitos episódios com entrevistados e pode realmente ser uma boa ferramenta para quem deseja ir mais além no seu percurso financeiro.

Área da mente – Podcasts que o farão entender melhor a sua mente

Pode parecer que estamos falando de uma área totalmente diferente, mas a verdade é que tudo começa com um bom entendimento da sua mente e das emoções, mesmo quando deseja investir e negociar o seu dinheiro. Nesta área recomendamos:

Autoconsciente

Este é um podcast que já havíamos mencionado como um dos maiores do universo digital do Brasil. Tem conteúdo direcionado para que você entenda melhor a sua mente e emoções com temas tão diversos como autodisciplina, mensagens dos sonhos, impulsos e muito mais.

Psicologia cotidiana

Produzido pelo psicólogo clínico Sergio Manzione. Este Podcast fala semanalmente sobre diversos temas da psicologia como a depressão, frustrações, emoções e muito mais. O profissional auxilia os ouvintes a lidarem com as suas frustrações para que alcancem o equilíbrio emocional.

Podcasts sobre atualidades – Fique a par do que se passa ao seu redor

É importante se manter informado, mas também sabemos como por vezes é difícil parar para buscar essa informação. A boa notícia é que os podacasts permitem que você se informe ao mesmo tempo que faz outras coisas como dirigir, treinar na academia, ou simplesmente enquanto faz a fascina de sua casa.

Resumindo

Produzido por Bruno Natal, este podcast fala sobre as notícias principais de vários universos como entretenimento, digital e como estas podem ser inseridas no panorama geral. É um podcast curto de pouco mais de meia hora com recomendações musicais para aumentar o seu portfólio de músicas preferidas.

Nerdcast

É o podcast de maior audiência no Brasil que conta com mais de 10 anos de história. À frente dele tem a dupla Alexandre Ottoni e Deive Pazos e é um podcast que fala de diversos assuntos como tecnologia, games, ciência, cinema e por aí vai.

Existem muitos outros podcasts que merecem ser ouvidos, estes são apenas algumas recomendações interessantes e que acrescentarão valor no seu dia-a-dia.