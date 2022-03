Planta & Raiz celebra 23 anos de carreira no lineup do Lollapalooza Brasil 2022

O Planta & Raiz foi escalado pro LineUp do festival Lollapalooza Brasil entre demais atrações de prestígio nacionais e internacionais como Foo Fighters

O ano de 2022 começou animado para uma das mais tradicionais bandas de Reggae do país: O Planta & Raiz foi escalado pro LineUp do festival Lollapalooza Brasil entre demais atrações de prestígio nacionais e internacionais como Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Doja Cat, Martin Garrix, Machine Gun Kelly, Jane’s Addiction, Alesso, Emicida, Detonautas, A Day To Remember, Marina Sena, Alok, Black Pumas, Alan Walker, Pablo Vittar, Phoebe Bridgers, Idles, Silva e muito mais.

O Lollapalooza acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022, no Autódromo de Interlagos – a banda se apresenta neste último dia, domingo 27/03 – e será o evento de maior público em São Paulo desde que a OMS decretou a pandemia em 11 de março de 2020. É também um dos eventos mais esperados pela população que desde anunciado o evento aguarda com ansiedade a oportunidade de acompanhar 3 dias de intensa programação musical de diversos gêneros. A expectativa é de que até 100 mil pessoas passem pelo Autódromo em cada dia do evento, sob intensa fiscalização: “O público precisará apresentar o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19”, explicam os organizadores.

A banda Planta e Raiz vibra com a oportunidade de se conectar com novas tribos e mostrar, ao vivo, o trabalho que já vem sendo realizado há mais de duas décadas, mas que ainda tem muito pra ocupar no mercado e no gosto do público, principalmente entre uma audiência mais jovem que é predominante no festival: “Muitas pessoas vão poder assistir um show do Planta & Raiz pela primeira vez e isso gera uma grande expectativa pra gente. Quero surpreender o público com uma grande apresentação!”, reflete Fernandinho, guitarrista e segunda voz da banda. “É a realização de um sonho pois estive curtindo o festival em 2016 e assisti o show do Jane’s Addiction e por coincidência, nós vamos tocar no mesmo dia que eles”, se anima.

O Lolla veio coroar as mais de duas décadas de carreira do Planta & Raiz provando que o grupo tem ainda muito gás pela frente e potencial para levar o reggae além das fronteiras geográficas e de tempo. A banda, assim, pretende manter seu pioneirismo, ocupando lugares inéditos, não somente pra eles, mas também pro gênero musical que é ainda pouco disseminado e explorado no Brasil. Levar o reggae nacional para lugares onde ele nunca esteve antes é parte da missão que a banda adotou pra si.

“O Lolla é um festival gigante, uma vitrine pro mundo (…) o mundo todo tá voltado pra isso nesses dias (…) tem produtores de shows do Br e do mundo inteiro, empresários e artistas… então acho que depois disso a gente pode abrir novas portas, novas parcerias, tanto no ramo artístico como no ramo empresarial e fazer mais shows, pelo mundo, deixar nossa marca cada vez mais forte e estabelecida”, prevê o vocalista Zeider, que assina a maior parte das composições da banda como por exemplo os hits Com Certeza e Aquele Lugar (neste último compartilha a autoria com Fernandinho). “A gente já está na estrada há 23 anos e surgiu essa oportunidade de tocar nesse festival. Vai ser super importante pra Banda estar entre esses grandes nomes nacionais e internacionais. Acredito que daqui pra frente muitas oportunidades irão pintar.”, complementa o guitarrista Franja

Para o baixista Samambaia, a participação no festival está entre os fatos mais marcantes desses 23 anos de existência do grupo que já passou por muitos acontecimentos interessantes: conquistou premiações, fez viagens internacionais, assinou com escritórios artísticos e gravadoras de renome no mercado. “Será mais um marco na história da banda”, pontua o artista que atualmente, assim como todo restante da banda, trabalha de forma totalmente independente porém com a mesma dedicação e força de vontade que sempre tiveram, desde a idealização do grupo.

Além do prestígio em participar de um dos maiores e mais reconhecidos festivais de música do planeta, o guitarrista Franja relembra o quão importante é poder retornar aos palcos: “Ficamos 2 anos praticamente parados e vamos voltar agora com força total tocando num dos maiores festivais do planeta Terra.” A banda, que já vem fazendo shows menores pelo país desde final de 2021, enfrentou grandes dificuldades com a paralisação do setor mas se manteve ativa através das redes sociais e Youtube, por onde chegaram a fazer transmissões ao vivo de apresentações e também lançar músicas novas, como o projeto “Natureza Viva”, com 5 faixas totalmente inéditas que foram lançadas gradualmente nas redes e lojas digitais no decorrer do ano de 2022.

Também empolgado com a oportunidade de tocar num festival desse porte, o baterista Juliano Hodapp comenta: “É um momento de sonho realizado… nós sempre almejamos isso e também amamos o que fazemos… Esse show é marcante, é unico, é merecido e vamos poder representar o reggae nacional com nossas músicas. Com certeza o mundo vai estar de olho neste festival e nos abrirá portas pra pisar em outros lugares do planeta que o P&R nunca esteve.

A banda promete fazer um show vibrante e alto astral, levando seus hits atemporais e seus lançamentos mais recentes pra quem é fã mas também pra quem ainda pode se tornar um.

Músicos:

⦁ Zeider: vocal e violão

⦁ Franja: guitarra solo

⦁ Juliano: bateria e percussão

⦁ Fernandinho: guitarra base e vocais

⦁ Samambaia: baixo

Sobre o Planta e Raiz:

Formado por Zeider Pires (voz), Franja e Fernandinho (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria) o Planta e Raiz completa 23 anos de estrada, donos de hits atemporais como “Com Certeza”, “Aquele Lugar”, “Gueto do Universo/Dias de luta, dias de glória”, com participação especial de Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr. A banda ainda mostra que tem muita lenha para queimar após mais de duas décadas juntos. Sua última turnê “Exército Delirante”, homônima ao seu último álbum de estúdio, produzido por Daniel Ganjaman e participações especiais de Haikaiss e Oriente, passou por 15 Estados, mais de 100 cidades, levou cerca de 300 mil pessoas aos shows. Apesar das dificuldades enfrentadas no decorrer do ano de 2020, o grupo conseguiu celebrar os 20 anos do primeiro álbum com lives cheias de energia e lançamentos exclusivos pro digital. No segundo semestre de 2021 foram lançadas 5 músicas inéditas do projeto “Natureza Viva”. O primeiro single, homônimo, foi lançado em 09/07/21 e o último, “Só Vem” no dia 10/12/21.

Links:

Planta e Raiz: Instagram

⦁ Planta e Raiz: ⦁ plataformas digitais

Materiais para contratantes

Fotos atualizadas

⦁ Linktree: https://linktr.ee/plantaeraiz

Contato para shows: Branco

https://www.brancoeventos.com.br

⦁ (11) 99914-7514

⦁ [email protected]