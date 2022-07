Piqué teria assumido traição a Shakira, mas separação seria por outra razão

O jornal espanhol El Periódico divulgou que o zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola já estaria morando sozinho em seu antigo apartamento

A separação entre Shakira, de 45 anos, e Gerard Piqué, 35, ganhou um novo capítulo. Isso porque o jogador de futebol do Barcelona teria assumido a traição e, por esse motivo, o divórcio ainda não foi concluído. No entanto, o envolvimento com uma garçonete de 22 anos não seria a razão do rompimento.

De acordo com o jornal espanhol ABC, Piqué assumiu o envolvimento sexual com a jovem, mas ele já vivia uma vida de solteiro há meses, se relacionando com diversas mulheres. A publicação afirmou que o casal não estava bem há algum tempo, porém o real motivo da separação permanece em segredo. O atleta ainda teria dito que tudo veiculado na imprensa até o momento não seria verdade.

Ainda segundo o jornal, o jogador de futebol e a garçonete viveram um affair rápido e não uma relação como os veículos de comunicação divulgaram.

O jornal espanhol El Periódico divulgou que o zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola já estaria morando sozinho em seu antigo apartamento. Ele seria presença constante em camarotes de casas noturnas da cidade, ao lado do colega de time Riqui Puig. “Ele foi visto acompanhado de outras mulheres”, afirmou o jornal.

DIVÓRCIO

Piqué e Shakira discutem um acordo sobre a guarda dos filhos, Milan, 9, e Sasha, 7. Segundo a imprensa espanhola, a questão financeira não está em jogo, mas o endereço das crianças. Em razão da separação, a cantora deseja deixar Barcelona, na Espanha, e se mudar para Miami, nos Estados Unidos.

No entanto, o jogador de futebol do Barcelona é contra a mudança, pois não quer ficar distante dos filhos. Ele também argumenta que Milan e Sasha cresceram no país europeu e o novo país poderia impactar no cotidiano e na perda de amigos.

“Milan e Sasha podem viver em Barcelona e, sempre que quiser, Shakira poderá levá-los e seu jato privado para os Estados Unidos”, afirma no trecho do acordo proposto por Piqué, segundo o jornal Marca.

Enquanto isso, Shakira argumenta com o caso de traição do atleta, que se tornou midiática, para que ela fique com a guarda dos filhos. De acordo com fontes, o jogador de futebol já teria abandonado essa mulher com quem teria ficado quando estava casado com a cantora. Além disso, Piqué teria negado ter apresentado a mulher aos filhos.

“Um pai apaixonado por festas, viagens e relacionamentos com outras mulheres não seria adequado, nem que ele ficasse sozinho tomando conta dos filhos”, diz um trecho da proposta dos advogados de Shakira.