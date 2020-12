Péricles conclui divulgação do álbum “To Achando Que é Amor” com o lançamento dos dois últimos singles

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira, 04 de dezembro, Péricles disponibilizou em todas as plataformas de streaming e no YouTube o álbum completo de “To Achando que É Amor” com as inéditas “Na Brodagem” e “Saia de Cetim”. Esta última, faixa de destaque, que chega também com um videoclipe, seguindo a estratégia que vem sendo feita desde o início da divulgação, em agosto. Streaming álbum “To Achando Que é Amor” https://sl.onerpm.com/ toachandoqueeamor

“SAIA DE CETIM é um pagode bem legal que não pode ficar de fora, de jeito nenhum, de uma boa roda de samba. Um dos compositores, Helinho do Salgueiro, autor de grandes hits, já contribuiu muito para o mundo do samba. Há alguns anos tive a honra de gravar uma música de sua autoria e agora repito a experiência. Muita gente irá se identificar com NA BRODAGEM, em que a letra diz: ‘Só cola no meu lounge, quem foi na minha laje’”, fala Péricles.

Assista ao clipe:

O álbum “To Achando Que é Amor”, divulgado em cinco etapas, possui 17 faixas. Dessas, as regravações de “Pupila” (de Vitor Kley e Anavitoria) e Mal Acostumado (clássico do grupo baiano Ara Ketu) e 15 inéditas, entre elas “Homem Invisível” que conta com a participação especial de Projota. Ao todo foram lançados também sete videoclipes que já estão disponíveis em todas as plataformas de vídeo.

O projeto foi um desafio. Em um ano atípico onde o mundo todo enfrenta uma pandemia, o segmento cultural foi um dos mais impactados com as medidas restritivas. “Tanto o período de lançamento, quanto o período da concepção deste álbum fez com que a gente buscasse novas maneiras de trabalhar. Estamos vivendo uma época totalmente diferente, mas criamos oportunidades para que o nosso trabalho chegasse às pessoas. Foi uma experiência inusitada, que nos trouxe um grande aprendizado. No estúdio reduzimos o número de músicos e nos videoclipes o número de profissionais, mas todos esses desafios mostraram que nós temos uma grande capacidade de adaptação. Se a gente conseguiu emocionar e chegar ao coração de uma pessoa, nós conseguimos alcançar nosso objetivo. Estou muito feliz com o resultado!”, finaliza.

ÁLBUM ‘TO ACHANDO QUE É AMOR’

1 – To Achando Que é Amor (Rodrigo Oliveira/Cleitinho Persona/Elizeu Henrique) https://www.youtube.com/watch?v=jQhwyCc4_bs

2 – Já Tava Bom (Rodrigo Oliveira)

3 – Outro Alguém no seu Lugar (Indinho/Rodrigo Tiago/Vinicius Vian)

4 – Batendo um Bolão (Leandro Fab)

5 – Amor Se Pensar Que Não Pega, Pega (Claudemir/Mosquito) https://www.youtube.com/watch?v=JHsQQ7iYcQ8

6 – Cantador (Andre Renato)

7 – Pediu Pra Parar, Parou (Rodrigo Oliveira/Cleitinho Persona/Elizeu Henrique)

8 – Pobre Destino (Elizeu Henrique/Cleitinho Persona/Brunno Gabryel) https://www.youtube.com/watch?v=U0Cb_Mxf0yY

9 – Se É Pra Ser Assim (Marcelinho TDP/André Lemos/Caramelo)

10 – Pupila (Ana Caetano/Vitor Kley)

https://www.youtube.com/watch?v=8UzuHLrxNDE

11 – Mal Acostumado (Meg Evans/Rai Araújo) https://www.youtube.com/watch?v=cHP-CqYiudk

12 – Sem Questionar (Brunno Gabryel/Suel/Rodrigo Oliveira)

13 – Ai Ai de Mim (Rodrigo Oliveira/Cleitinho Persona/Elizeu Henrique/Jota Reis)

14 – Stand By (Tiago Alexandre/André Lemmos/Marcelinho TDP/William Mendonça)

15 – Homem Invisível – Featuring Projota (Prateado/Luiz Claudio Picolé/Braga – Rap: Projota) https://www.youtube.com/watch?v=ZHiaR8v85FU

16 – Saia de Cetim (Lobynho Paz/Renan Pereira/Helinho do salgueiro)

17 – Na Brodagem (Kleber Paraíba/Dayane Camargo/Lara Menezes/Victor Marra)