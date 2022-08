Paulo Vieira relembra início da carreira e destaca sonho: ‘Quero ser relevante’

No Mais Você, nesta terça-feira, 16, o artista relembrou sua trajetória. Segundo ele, o primeiro contato com a televisão foi em 2013

Paulo Vieira se consagrou entre o público no início deste ano, ao apresentar o Big Terapia, um quadro do BBB 22. Contudo, o humorista já segue a carreira há 20 anos, quando começou fazer teatro aos 9 anos, mas foi somente aos 12 que passou a se apresentar profissionalmente, quando montou uma peça e cobrou entrada do público.

No Mais Você, nesta terça-feira, 16, o artista relembrou sua trajetória. Segundo ele, o primeiro contato com a televisão foi em 2013, quando participou sem querer do Prêmio Multishow, e acabou vencendo a competição. “Foi muito impressionante, porque eu não tinha me inscrito, então estava despreparado. O Pedro Antônio, diretor, estava fazendo uma seleção num comedy club que eu me apresentava. Ele falou ‘gosto tanto de você, faz um teste'”, contou.

Apesar de o convite em primeira mão, Paulo recusou, alegando não gostar de competição, por ficar nervoso e não conseguir se sair bem. “Mas ele falou: ‘faz um teste aqui, só para eu ter para outros programas do Multishow, e qualquer dia te chamo’. Ele gravou e depois eu só vi a notícia no site de selecionados para o prêmio. Eu falei ‘mas eu não me inscrevi’, e ele respondeu: ‘mas você vai fazer'”, relembrou.

Na época, a competição foi adiada para que Paulo pudesse participar da Jornada Mundial da Juventude, um evento religioso, que já estava marcado antes de sua seleção. “Eu tinha um encontro com o Papa. Muito cristão, falei: ‘tenho compromisso com Deus e não posso adiar’. Então eles adiaram o Prêmio Multishow”, contou. Sendo assim, a participação já estava garantida e, para se sair bem, o humorista pediu ajuda divina: “Durante todo o encontro eu falava ‘Deus, se eu não ganhar esse prêmio vou ficar muito chateado'”.

Em 2015 ele se destacou novamente, ao vencer com 46% dos votos o concurso do quadro Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão. Contudo, foi em 2019 que as “portas da Globo se abriram” para Paulo, quando participou do Zorra Total. E desde então o artista segue incluído em diferentes projetos da emissora.

Com o sucesso, ele expôs seu sonho: “Eu quero ser relevante! Quero fazer a diferença para as pessoas à minha volta, para a minha comunidade, para a minha família e para o Brasil. Quero ser importante, inspirar pessoas e dizer coisas para além do que meu trabalho implica.”

Após mostrar parte da trajetória do artista, Ana Maria Braga declarou gratidão por sua presença no Mais Você e o convidou para retornar ao programa e cozinharem juntos.

Estadão Conteúdo