Um espetáculo feito POR e PARA Umbandistas

Imagine um espetáculo que fale da mais brasileira das religiões de forma divertida e acolhedora para todos.

No espetáculo, Paulo Mansur fala não só sobre Umbanda, mas também sobre relacionamento, universo masculino e feminino, atualidades, política, música, televisão, celebridades, falando da Umbanda do melhor jeito possível: com gargalhadas! Misturando comédia com elementos cênicos, Paulo Mansur faz um espetáculo para todos e todas que gostam do melhor da vida: rir!

Com sete especiais de comédia 100% Umbandistas e contando com mais de 220.000 pessoas nas redes sociais, Paulo Mansur é uma referência no humor de nicho no Brasil.

São mais de 40.000 espectadores, em 3 países (Brasil, Portugal e Irlanda) e mais de 200 apresentações.

Programe-se:

PAULO MANSUR em“O Despacho Final”.

Local: Teatro SESI Saúde Central Park – Edifício Central Park – Asa Norte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 07.10 (SÁB) às 20:00

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Classificação indicativa: 14 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: (61) 9 8480.4654 ou (61) 9 8109.9080