Paulo Gustavo vai estar em ‘Minha Vida em Marte 2’ por meio de cenas inéditas, diz diretora

Susana Garcia, que dirige a produção, diz que personagem do ator vai aparecer na sequência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Aqueles que sentem saudades de Paulo Gustavo, tanto na vida quanto nas telas, vão poder assistir cenas inéditas do ator. O personagem dele vai estar em “Minha Vida em Marte 2”, sequência do filme de 2018.

O projeto, no entanto, ainda está em fase de roteiro, mas Susana Garcia, diretora do longa, afirmou que Aníbal já está confirmado. “Vai ter o Paulo Gustavo com certeza, temos muita coisa dele. Temos várias cenas do primeiro filme que não colocamos, então são inéditas”, disse.

Ela ainda contou que as cenas vão trazer o artista por meio de memórias de Fernanda, personagem de Monica Martelli, que contracena com o artista. “De uma forma muito bonita, ele vai estar presente no filme”, disse em entrevista ao portal Cine Pop.

As gravações estão previstas para começarem em 2024.