Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, segue em UTI de hospital em Aracaju

A vocalista do grupo Calcinha Preta segue em coma, internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Primavera, em Aracaju

O quadro de saúde de Paulinha Abelha segue estável, de acordo com último boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da cantora neste sábado, 19. A vocalista do grupo Calcinha Preta segue em coma, internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Primavera, em Aracaju, Sergipe, por causa de problemas renais.

No Instagram, a assessoria de imprensa da artista publicou um comunicado para informar aos fãs sobre as condições de saúde dela.

“Informamos que paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue em unidade de terapia intensiva em coma. Mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida. Destacamos que após a investigação com exames complementares foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”, diz a nota, que é assinada pelos médicos Ricardo Leite e André Luis Veiga de Oliveira.