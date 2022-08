Patrícia Poeta confunde jornalista da Globo com Ana Paula Padrão e web faz memes

Após o erro, internautas fizeram diversos memes e piadas sobre a confusão

Durante o início do programa Encontro (Globo) desta sexta-feira (19), apresentadora Patrícia Poeta, 45, fez uma confusão ao falar sobre Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil, e acabou citando Ana Paula Padrão, apresentadora do programa Masterchef (Band).



“Como eu prometi lá no bom dia com a nossa amiga Ana Paula Padrão… Opa, Ana Paula Araújo! Ana Paula Padrão também gosto muito. Mas como prometi para a Ana, vamos mostrar agora a imagem de um médico que foi afastado após pular o muro e fugir do plantão do Hospital Municipal de Aracaju”, disse ela, exibindo o vídeo do profissional de saúde.



Após o erro, internautas fizeram diversos memes e piadas sobre a confusão. “A Patrícia Poeta chamando a Ana Paula Padrão ao vivo na Globo, acho que alguém está assistindo muito Masterchef”, escreveu um. “Olha lá a Patrícia Poeta chamando a Ana Paula Araújo de Ana Paula Padrão”, disse outro.



Recentemente, após ser alvo de ataques nas redes sociais a apresentadora usou o Instagram para rebater os haters. Ela compartilhou os números de audiência do Encontro e pediu o fim das fakes news e boatos maldosos desde que assumiu o comando do programa, no dia 4 de julho.



“Combatendo as fake news… com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda). Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!”, escreveu Patrícia na rede social.