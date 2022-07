Patrícia Pillar e Marcelo Serrado escolhem concorrente brasileiro ao Oscar

Entre os sócios que ajudam a escolher o filme brasileiro que pode concorrer ao Oscar 2023 estão os cineastas Petra Costa, Cavi Borges e Zelito Viana

Os atores Patricia Pillar e Marcelo Serrado participam pela primeira vez da comissão que vai escolher o filme brasileiro para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2023.

A comissão é composta por 25 membros titulares, sendo 21 deles eleitos em votação entre sócios da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Os outros quatro membros são indicados pela diretoria e não precisam ser associados, mas profissionais do ambiente cinematográfico.

Entre os sócios que ajudam a escolher o filme brasileiro que pode concorrer ao Oscar 2023 estão os cineastas Petra Costa, Cavi Borges e Zelito Viana.

No ano passado, o filme escolhido pela comissão para representar o Brasil no Oscar foi “Deserto Particular”, do diretor Aly Muritiba, que acabou não entrando na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.