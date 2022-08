Patricia Pillar diz ter perdoado Ciro há anos por fala machista sobre ela

Atriz vai ao Twitter apontar que críticos que resgataram declaração de 2002 desrespeitam as mulheres

A atriz Patrícia Pillar publicou uma série de tuítes rebatendo críticas a Ciro Gomes desde que um episódio de 20 anos atrás, quando os dois eram casados e ele concorria pela segunda vez à Presidência, foi resgatado no debate deste domingo.

“A minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental”, disse Ciro na campanha de 2002, como lembrado pelo presidente Jair Bolsonaro no debate organizado em pool pelos veículos Folha de S.Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura.

Agora no Twitter, a atriz afirmou ter perdoado o ex-governador do Ceará já naquela época, quando ele “imediatamente pediu desculpas” e que tem até hoje por ele “grande admiração e respeito”. Ela adicionou ainda que o candidato do PDT terá seu voto nas eleições.

“Quem tenta obter vantagens a partir da história pessoal de uma mulher, desconsiderando o que ela mesma diz, está desrespeitando todas as mulheres”, acrescentou Pillar, frisando as últimas palavras.

Ela prestou ainda solidariedade à jornalista Vera Magalhães, hostilizada pelo presidente durante o debate na Band após fazer uma pergunta, e “a todas as outras mulheres já desrespeitadas por Bolsonaro”.