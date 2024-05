Patricia Abravanel sobe na audiência em abril e faz SBT vencer Record

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Apresentadora do Programa Silvio Santos desde 2021, quando substituiu o pai por conta da pandemia de covid-19, Patricia Abravanel conseguiu elevar a audiência da atração do SBT em abril e vencer a Record nas duas principais capitais do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo dados de audiência do Kantar Ibope obtidos pela Folha de S.Paulo, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel marcou 7,1 pontos na capital paulista contra 6,9 da Record, que mostra o Domingo Espetacular e o Câmera Record no horário de exibição.

Cada ponto equivale a cerca de 191 mil telespectadores em São Paulo. Em comparação com o mês anterior, quando marcou 6,6 pontos, a atração do SBT acumulou 7% de crescimento.

No Rio de Janeiro, o programa dominical do SBT também foi vice. Em abril, a atração marcou 5,8 pontos, índice 41% superior ao registrado pela Record, que na mesma faixa de comparação marcou 4,1 pontos de média. Em comparação a março, quando marcou 5,6 pontos, a atração do SBT cresceu 2%.

A única métrica vencida pela Record foi o PNT (Painel Nacional de Televisão), índice que fornece a média das 15 principais metrópoles do Brasil. O SBT cresceu 2% e marcou 5,9 em abril. A Record, porém, obteve 6,1 pontos.

Em abril, o programa de auditório comandado por Patricia Abravanel foi assistido por 33,6 milhões de pessoas em todo o Brasil. Houve crescimento também em outras cinco capitais do Brasil, especialmente no Nordeste.

O SBT celebra especialmente a subida de Patricia e a retomada do segundo lugar no horário, que é meta de todos os programas que a emissora produz.