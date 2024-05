Patrícia Abravanel passa a apresentar a Tele Sena no Programa Silvio Santos

No último sorteio da Tele Sena realizado no domingo (19), o apresentador Luís Ricardo Monteiro anunciou mudanças no formato e apresentação da tradicional Tele Sena que completará 32 anos em novembro desde o lançamento em novembro de 1991.

Entre as mudanças anunciadas, a principal foi a criação de uma nova modalidade, a Tele Sena Semanal que contará com uma edição por semana e ficará a cargo do apresentador Luís Ricardo às 10h50 aos domingos. Por outro lado, a tradicional Tele Sena “Campanhas” passa a ser apresentada por Patrícia Abravanel durante o Programa Silvio Santos por volta das 19h45 todos os domingos.

Além da divisão em duas Tele Senas, a modalidade “Campanhas” ganhou um quadro (Painel com X) que será apresentado ao vivo, nesse quadro terá a participação de pessoas que serão sorteadas para concorrer a prêmios no programa do Silvio Santos.

Os valores investidos no título de capitalização também foram reajustados, a modalidade “campanhas” passa a custar R$ 15,00 e a Tele Sena Semanal R$ 5,00, ambas podem ter 50% do investimento resgatadas após um ano da aquisição.

Qual a diferença da Tele Sena e a nova Tele Sena Semanal?

A Tele Sena é um título de capitalização de pagamento único, oferecendo aos consumidores a chance de ganhar vários prêmios. Agora, é possível adquirir dois tipos de Tele Senas:

A tradicional Tele Sena “Campanhas”

A nova Tele Sena Semanal

Ambas podem ser compradas em formato físico ou digital, mas possuem diferenças entre si:

Tele Sena “Campanhas” (R$ 15,00)

Continua com as tradicionais modalidades de premiações:

Prêmio instantâneo: raspe e, se encontrar três imagens iguais, ganhe até R$250 mil na hora.

Mais Pontos, Pela Boa e Menos Pontos: modalidades tradicionais de sorteio.

Premiação de Hora em Hora: sorteio de R$1 mil a cada hora.

Programa “PAINEL COM X”: concorre a prêmios no programa ao vivo.

Tele Sena Semanal (R$ 5,00)

Novo produto com sorteios semanais:

Tele Sena Semanal Premiada (Rodada da Sorte): cada título possui 4 conjuntos com 20 números, concorrendo a prêmios em diferentes rodadas:

1ª Rodada: R$40 mil

2ª Rodada: R$60 mil

3ª Rodada: Uma caminhonete Toro (R$150 mil)

4ª Rodada: Uma casa (R$300 mil)

Giro da Sorte: 500 prêmios de R$1 mil cada semana.

Quais os horários de sorteio da Tele Sena?

Agora com as mudanças na Tele Sena os sorteios serão em momentos diferentes.

A Tele Sena Semanal, o sorteio acontecerá todos os domingos no SBT, pela manhã, por volta das 10h50, com Luís Ricardo.

Já na Tele Sena “Campanhas”, o sorteio acontecerá todos os domingos no SBT, à noite, por volta das 19h45, com a Patrícia Abravanel.

Resgate da Tele Sena

Após um ano, os investidores podem resgatar 50% do valor pago, o valor é atualizado monetariamente, seja para a Tele Sena Campanhas ou Tele Sena Semanal.