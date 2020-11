Paramount na CCXP Worlds: Henry Golding e Larry Hama em painel de ‘G.I. Joe Origens: Snake Eyes’

PUBLICIDADE

A Paramount Pictures marca presença na CCXP Worlds e uma de suas atrações foi anunciada hoje: um painel do filme ‘G.I. Joe Origens: Snake Eyes’, que tem estreia prevista para outubro de 2021. Os fãs poderão conferir um bate-papo exclusivo entre o ator e protagonista do novo filme, Henry Golding, e o artista Larry Hama, que foi quem criou as histórias de Snake Eyes e de outros personagens do universo G.I. Joe.

Curiosidades sobre a origem do Snake Eyes (interpretado por Golding), a versão criada para o cinema, como o ator se preparou para o filme, entre outras revelações dos bastidores, é o que o público da Thunder Arena do dia 04 de dezembro pode esperar!

Veja o anúncio AQUI

G.I. Joe Origens: Snake Eyes tem estreia prevista para 21 de outubro de 2021.

*Para mais informações sobre a CCXP Worlds acesse: http://www.ccxp.com.br/

Larry Hama é um escritor, desenhista, ator e músico, mas é realmente conhecido por ser o “pai” dos bonecos G.I Joe. Larry deu vida para os personagens e escreveu os famosos cartões de arquivo que vinham no verso dos brinquedos. Lançada originalmente em 1964, nos Estados Unidos, como uma coleção de action figures da Hasbro, a equipe original dos G.I. Joe era composta por quatro personagens de 30 cm, vestidos com uniformes de diferentes organizações das forças armadas. Fora dos EUA esles tinham diversos nomes como “Action Man”, ‘Adventure Man”, “Action Force”, “Combat Man” e no Brasil, “Comandos em Ação”. Hama também escreveu todas as 155 edições da série licenciada de quadrinhos G.I. Joe, que durou de junho de 1982 a dezembro de 1994.

Henry Golding nasceu na Malásia, mas mudou-se para a Inglaterra aos 10 anos e, aos 14, começou a estudar teatro. Sua fama internacional aconteceu logo depois da sua estreia nos cinemas com o filme “Podres de Ricos” (2018), no qual atuava ao lado de Constace Wu e que foi indicado ao SAG de melhor elenco em filme. O ator também pode ser visto em longas como “Um Pequeno Favor” (2018), “Uma Segunda Chance para Amar” (2019) e “Magnatas do Crime” (2019). Em outubro de 2021, ele estreia como protagonista na franquia G.I Joe, na qual irá interpretar o mestre das artes marciais – Snake Eyes.

Sobre a Paramount Pictures Corporation

A Paramount Pictures Corporation (PPC), uma importante produtora e distribuidora global de entretenimento filmado, é uma unidade da ViacomCbs, casa de marcas globais famosas que criam emocionantes programas de televisão, filmes de longa-metragem, conteúdo de curta metragem, apps, jogos, produtos de consumo, experiências nas mídias sociais e outros conteúdos de entretenimento para as audiências de mais de 180 países.